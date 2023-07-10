Ünlü oyun devi EA ve süper kahraman filmlerinin efsanesi Marvel, Black Panther oyunu için anlaştıklarının müjdesini verdi.

Marvel hayranları için bir iyi haber daha geldi. Marvel, EA ile anlaştıklarını duyurarak sevilen kahramanın oyunuhn yolda olduğunun müjdesini duyurdu. Sevilen Marvel Comics karakteri Black Panther oyunu için çalışmalar başladı.

GÖRÜLMEMİŞ BİR AKSİYON DENEYİMİ SUNACAK

Peki Black Panther oyunu ne zaman piyasaya sürülecek?

EA (Electronic Arts) ve Marvel, Black Panther odaklı yeni bir süper kahraman oyunu için anlaştıklarını duyurdu. Oyunun Cliffhanger Games tarafından geliştirileceği açıklanırken, projenin şimdiye kadardaki aksiyon macera oyunlarından çok farklı olacağı öğrenildi.

Marvek hayranlarına en önemli müjdeyi de verelim. Oyun, Black Panther’in hikayesine bağlı kalacak. Marvel'in süper kahraman oyunları için projelerinin devam edeceği görülüyor. Sıradaki projenin hangi oyun olacağı merak ediliyor.