Türkiye'deki ekonomik koşullar nedeniyle nakit para sıkıntısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu durumda da vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere kredi ve kredi kartlarına yöneliyor. Her geçen gün Kredi kullanımı artarken son verilere göre ülkemizde %125 oranında Kredi kartı kullanımında artış oldu. Yaşanan bu artışla birlikte bankalarda da yeni avantajlı kampanyalar başladı. Bu kampanyalardan birine de garanti BBVA imza attı. Garanti Bankası'ndan müşterilerini tatmin edecek yepyeni bir duyuru geldi.

Garanti Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre mobil üzerinden başvuru yapan kredi kartı kullanıcılarına 1000 TL'lik ödül parası verilecek. Sadece mobil başvuruya verilecek olan ödül parası kampanyası için Detaylar ve başvuru şartları da aktarıldı. Ancak kampanyadan faydalanmak isteyenler için süre sınırlaması var. O sebeple elinizi çabuk tutarak bir an önce başvuru yapmanız gerekiyor. Garanti Bankası 1000 TL ödül para kampanyası ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Özel bankaların girişimleriyle, vatandaşlar artık çeşitli ihtiyaçlarını bedava veya indirimli şekilde karşılayabilmektedir. Binlerce kişi, mobil bankacılık üzerinden bankalarla iletişime geçerek bu kampanyalara katılım sağlamaktadır.

KATILIM KOŞULLARI BELLİ OLDU

Garanti BBVA, geçtiğimiz ay duyurduğu kampanyayı bu ay da sürdürmektedir. Kampanya kapsamında müşterilere toplamda 1000 TL hediye para sunulmaktadır. Bu hediye para, anlaşmalı işyerlerinde ücretsiz alışveriş yapma imkanı sağlamaktadır.

Garanti BBVA kampanyasına katılmak için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. İlk olarak, mobil bankacılık üzerinden görüntülü görüşme yaparak müşteri olmak gerekmektedir. Ardından, müşteri olduktan sonra kredi kartıyla 1000 TL üzerinde bir harcama yapmak gerekmektedir. Bu harcama sonrasında 1000 TL hediye para müşterinin kartına yüklenmektedir.

KAMPANYA 31 TEMMUZ’DA BİTİYOR

Kampanya, 1-31 Temmuz tarihleri arasında geçerlidir. Garanti BBVA'nın mobil uygulamasını indiren ve ilk kez müşteri olan kişiler ile Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler, 20 Ağustos'a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamada 1000 TL bonus kazanma fırsatına sahip olacaklardır. Kampanyaya katılmak için başvuruların Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapılması gerekmektedir.

Bu kampanya kapsamında Garanti BBVA Bonus'lar, Money Bonus başvuruları dahil edilmektedir. Ancak Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değildir. Kazanılan bonuslar 27 Ağustos - 27 Eylül 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek ve en çok kazanım sağlanan karta yüklenecektir.