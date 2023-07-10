Son dönemin popüler rapçilerinden Uzi hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Makina, Umrumda Değil, Arasan da, Paparazzi gibi şarkısıyla yıldızı parlayan Uzi'nin son vukatı kendi hayranları tarafından bile tepki çekti.

Genç rapçi Uzi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar fişekleri üzerine çekti. Uzi Instagram hikayesinden Mustafa Sandal'a hadsizce yazdığı ile tepki çekti. Genç rapçi "Birazdan bize kesilmiş ekonomi biletleri paylaşıcam, kabul etmiş miyiz etmemiş miyiz. Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın, hele hatır gönülle aman adam yaşlı aman adam şöyle böyle diyerek hiç çıkaramazsın. Sene 2023 kimin ne iş yaptığı kimin ne kadar dinlendiği ortada değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hala sahneye son çıkmak istiypr diye" diye yazarak gülme emojisi koydu.

MUSTAFA SANDAL'DAN CEVAP

Uzi'nin bu hikayesi Twitter'dan istisnasız herkesten tepki gördü. Kullanıcılar "Seni Bağcılar'da abilerin tekele yollarken, Mustafa Sandal hit üzerine hit kırıyordu müptezel" yorumları yaptı.

Mustafa Sandal'da Uzi'ye "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen, senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet hit olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de. Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim." yanıtı gelerek kalitesini konuşturdu.