Pepe Investment'tan milyonlar kazanan yatırımcı, popüler meme coin'in fiyatı düşerken bir satış daha gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Pepe'ye yaptığı yatırım sayesinde bir aydan kısa bir sürede 8 milyon dolar kazanan dimethyltryptamine.eth adlı yatırımcı, satış yapmaya devam ediyor.

İlk olarak 14 Nisan'da sadece 263 dolara 5,9 trilyon PEPE satın alan yatırımcı, kısa süre içinde milyonlar kazandı. Milyoner yatırımcı, son iki gün içinde 250 milyar PEPE'yi 367,5 bin dolar değerinde 197,3 Ethereum (ETH) ile takas etti.

Yatırımcının hesabında son satışların ardından yaklaşık 2,9 milyon dolar değerinde 2 trilyon PEPE kaldığı görüldü. Bakiyesine 459 ETH ekleyen yatırımcının son satıştan sonra yaklaşık olarak 2,9 milyon dolar değerinde 2 trilyon PEPE'si olmuş oldu.

PEPE COİN NEDİR?

Pepe coin, 2000'li yılların başında popüler olan "Pepe the frog" karakterinden esinlenerek yaratılan bir meme coindir.