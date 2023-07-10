Yaz dizileri bu sene geç başlasa da fragmanlar yine dopdolu geldi. Onlardan biri de Fox Tv'nin yeni yaz dizisi Ruhun Duymaz.

Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk'in yer aldığı Ruhun Duymaz dizisinin fragmanı görcüye çıktı. FOX TV’nin iddialı dizilerin biri Ruhun Duymaz tanıtımı ile ilgi çekmeyi başardı. Yaz dizileri konusunda en başarılı kanal olarak bilinen Fox Tv'den yeni dizi Ruhun Duymaz yine çok iddialı geliyor.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Şükrü Özyıldız ve yaz dizilerinin vazgeçilmezi ismi Burcu Özberk’in yer aldığı Ruhun Duymaz konusu merak edildi. Fragmanda ismi gecen Ece kim merak edildi. Ruhun Duymaz dizisi Ece'yi hangi oyuncu canlandırıyor?

Son olarak Gökhan Alkan ile yer aldığı Kraliçe dizisi tutmayan Burcu Özberk'in yeni dizisi Ruhun Duymaz reytinglerde nasıl bir savaş verecek merak konusu. Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam dizileri ile büyük bir parlama yaşayan Özberk yeni dizisinde Ece karakterini canlandıracak.

Ruhun Duymaz konusu ne?

Ruhun Duymaz dizisinde Ajan Onur, Kaçakçı Civan Koral'ı yakalamaya çalışırken karşısına profesyonel bir hırsız olan Ece çıkacak.

Dizide Onur karakterini Şükrü Özyıldız canlandırırken Ece karakterini ise Burcu Özberk canlandırıyor.