Türk Hava Yolları'ndan namaz düzenlenmesi. Buna göre kokpit ve kabinde namaz kılmak isteyen pilotlar ve kabin memurları için namaz düzenlemesi geliyor.

THY Yönetim kurulu başkanı Ahmet Bolat, artık kokpitte namaz kılmak isteyen pilotlar için düzenleme getirileceğini açıkladı.

SAKAL VE TÜRBAN DÜZENLEMESİ DE YOLDA

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'a LinkedIn platformunda bir kullanıcı "Başörtüsü ve sakal özgürlüğü istiyoruz. Cumhurbaşkanımız kamuda sakal serbestliği getirdi. Sizin de talimat vermenizi bekliyoruz." dedi. Bolat da bunun üzerine kullanıcıya "Başörtüsü konusunda 2005 yılında Beyoğlu'nda kızlarına üniversite sınavına girebilmek için peruk aramak zorunda kalan bana lütfen ayar verme. Sakal onun yanında daha tali bir mesele. Önce kokpitte ve kabinde namaz görevini ifa etmek isteyenlerle ilgili kural geliyor. Hatırlattığın için teşekkürler." diyerek kokpitte namaz düzenlemesi getirilmek üzere olduğunu duyurdu.

İşte Bolat ile kullanıcının arasında geçen o yazışma;