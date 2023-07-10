Eskişehir'in efsane tekelcisi olarak nam salan Ahmet Yılmaz'dan acı haber geldi.

Eskişehir'de tekel bayisine gelen 4 kişiyi içki şişesi fırlatarak dükkanından kovduğu video ile ünlenen Ahmet Yılmaz hayatını kaybetti.

Bundan tam 13 yıl önce Eskişehir'de gece tekel bayisine gelen kendisini bıçakla yaralayan 4 kişiyi içki şişelerini atarak dükkandan kovan ve o anların videosu ise sosyal medyada ünlenerek fenomen haline gelen Aqhmet Yılmaz hayatını kaybetti.

Fenomen tekelci Ahmet olarak bilinen Ahmet Yılmaz, kanserle daha fazla mücadele edemedi. Henüz 48 yaşında olan Ahmet Yılmaz kansere yenilerek hayatını kaybetti. Ahmet Yılmaz 2011 yılında da Eskişehir'den milletvekili adayı olmuştu.

Ahmet Yılmaz, 2016 yılında ise silahla ateş etme, tehdit, mala zarar verme, yaralama, resmi belgede sahtecilik gibi 10 farklı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası almıştı.