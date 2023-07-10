Temmuz 2023 emekli zammını az bulan emeklilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük Müjdeli Haber geldi. Emekliler üzülmesini düzenleme yeniden yapılıyor. %25 zam oranı değişecek milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. Az önce güzel haber verildi emekli maaş zammı oranları artıyor. Tüm emekliler için müjde var Ancak özellikle SSK ve bağ-kur emeklisi daha yüksek zam alma şansına sahip olacak. Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yapılacak enflasyon üstü zammı duyurdu ve ayrıca diğer detayları da paylaştı. Milyonlarca emekliye %25 zam yapılacağı ve seyyanen zammın da uygulanacağı açıklandı. Bu zam haberleriyle ilgili SGK emeklilerini bekleyen detaylar da ortaya çıktı.

EMEKLİYE BÜYÜK MÜJDE YOLDA

Uzun bir süredir emekli maaşlarına yapılacak zam merakla bekleniyordu. Sonunda seyyanen zam haberleri açıklandı. Özellikle yaklaşık 7 milyon çalışan tarafından merakla beklenen zam düzenlemesiyle asgari ücretlinin maaşı %34 oranında artış göstererek 11.402 TL'ye çıkarıldı. Haziran ayı enflasyon verileri temel alınarak memur maaşlarının ne kadar olacağı hesaplandı. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Gülen, memur maaşlarına yüzde 17.55 enflasyon farkıyla birlikte seyyanen 8.077 TL artış yapılacağını açıkladı. Bu haberlerle birlikte emekli maaşlarıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

ZAMLI MAAŞLAR YENİDEN HESAPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yapmış ve bankalara talimat verdiğini belirtmişti. Emekli maaşlarındaki iyileştirmeler için çalışmaların başladığını ve yakın zamanda gerekli açıklamanın yapılacağını söylemişti. Bütçe komisyonu da emekli maaşlarının %25 artırılması önergesini sunacağını bildirdi. Asgari ücretli çalışanların maaşlarına seyyanen zam ve enflasyon farkı uygulanırken, emekli maaşlarına da refah payı eklenip eklenmeyeceği merak ediliyordu.

Ayrıca, emekli maaşlarına %25'lik bir artış yapılacağı da açıklanmıştı. Bu şekilde emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde bir zam yapılacak. Zam miktarları netleştikten sonra zamlı maaşların hangi tarihte ödeneceği de belirlendi. Zamlı asgari ücret ödemeleri Ağustos ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak. Emekliler ve memurlar ise Temmuz ayından itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacaklar. Bu sayede çalışanlar ve emekliler, mali durumlarını gözden geçirebilecek ve yeni maaşlarını planlama imkanı bulabilecekler.