SSK- Bağkur ve memur zammı için kollar uzun süredir sıyrılmış beklenmekte iken yapılan açıklama emekliyi pek de memnun etmemişe benziyor. Ancak emekli maaşına yapılan ek ödemeler emekli birey tarafından sürekli araştırılıyor. Hayat zorluğu mücadelesinde borçlarını kapatmak adına el ayak olan bankalar da zaman zaman yeni kampanyalarını sunuyor. Emekli zammı yüzde 19.77 memur zammı ise 19.55 olarak açıklanırken, bunlara ek olarak bankalar da son dakika müjdeli haberler vermeye devam ediyor.

Kamu Bankaları bu kapsamda güvenilirlikleri ile ilgi odağı olurken, Temmuz ayının başlaması ile birlikte en düşük faiz imkanları ve uzun vade seçenekleri ile yeni kredi fırsatları sunuluyor. Bankaların ihtiyaç kredi kampanyaları özellikle de emekli zammı sonrasında iyice dikkat çekmişe benziyor. 50.000 TL'ye kadar olan kredi bankalar tarafından 36 vade imkanı ile emekliye sunulurken, kamu bankaları da zaman zaman yeni kredi kampanyalarını vatandaşa sunuyor. Özellikle de yeni müşteri olunması ya da emekli maaşını taşımak şartına emekliye ek ödeme olarak kampanyalar sunuluyor. Böylece emeklinin cebini dolduran bu ödemeler düşük faiz imkanları ile de sunulabiliyor.

İhtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi özellikle de emeklinin eli ayağı oluyor. Bu konuda SSK, Bağkur, EYT'li ya da emekli Sandığı fark etmiyor. İşte kamu bankaları ve kredi kampanyaları Son dakika emekli maaşı zammı yüzde 19.77 den yüzde 25'e yükseltildi Bu kapsamda yukarıda bahsettiğim oranlarda zam kamu işçisi ya da emekliye Temmuz ayında ödenmeye başlayacak.

En düşük memur maaşının 22 Bin TL'ye çıkartılması ve emekli zammı TBMM bütçe komisyonu tarafından onay aldı. Bu zam açıklaması sonrasında emekli zammı konusunda bir gelişme de bankalar tarafından sağlandı. işte özellikle de kamu bankalarının sunduğu emekli kredisi kampanyaları

HalkBank Emekli Kredisi

Halk Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan emekliye bir çok avantajlı fırsat tanıyor. Cazip faiz oranları ile birlikte uygun geri ödeme planı, emekliyi cezbedecek meblağda sunuluyor. Kredi ödemesinde esnek bir ödeme yapısına imza atan Halk Bankası, bütçeye göre ödeme planı yaptırıyor.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Kampanyası

Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emekli, 2.49'tan başlayan faiz imkanı ile nakit para elde edebiliyor.

Vakıfbank Emekli Kredisi

Vakıfbank emekli kredisi kampanyasında ise maaşa göre ödeme planı ön planda seyrediyor. Öte yandan banka tarafından erteleme fırsatı da sunuluyor

Emekli maaşını taşıyan emekli, emekli promosyonundan faydalanabileceği gibi bir çok paralı banka işlemleri için de bedavaya işlem yapabiliyor. Bankalar tarafında 15000 TL civarında ek ödeme faizsiz olarak 12 aya bölünmüş geri ödeme imkanı ile anında IBAN'a aktarılıyor.