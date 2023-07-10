Mülteci krizinde en büyük savaşı hiç kuşkusuz Türkiye veriyor. Mülteci sorunu giderek büyürken dün akşam sosyal medyaya düşen bir video sorunun geldiği noktayı bir kez daha yüzlere çarptı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Taksim'de bomba paniği yaşandı. Bir grup gencin patlattıkları torpiller sonrası insanlar bomba korkusu ile kaçışmaya başladı.

İstanbul'un eskiden en önemli eğlence mekanı olan Taksim meydanı artık arapların yerleşim alanı oldu. Taksim meydanının eski dokusu kalmamışken son yaşananlar mülteci problemini gözler önüne bir kez daha serdi. Taksim'de artık Türk bulmak imkansız hale geldi. Eskiden gençlerin gözde mekanı olan Taksim, BBC'nin dediği gibi Türkiye'deki ortadoğu ilçelerinden biri oldu.

Dün akşam yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Taksim'de akşam saatlerinde bir grup genç arka arkaya torpil patlattı. Gelen sesler sonrası insanlar büyük bir panikle kaçışırken, o sırada yaşananları çeken bir Türk hayatının şokuyla karşılaştı. Neler olduğunu anlamak için soru soran Türk genci, kendisine yanıt verecek Türk bulamadı.