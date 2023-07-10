Türkiye'deki zam yağmuru devam ederken, bazı fırıncıların un fiyatları ve asgari ücrete gelen yüzde 34 zammı öne sürerek ekmek fiyatlarını resmi açıklamadan önce 8-10 liraya yükseltmesi tartışma çıkardı.

Özellikle İstanbul'da resmi fiyat henüz açıklamandan önce bazı fırınların ekmeğin fiyatını 8-10 liraya çıkardığı görüldü. Vatandaş buna itiraz ederken fırıncılar ise kendilerinin mağdur olduklarını öne sürdü. Yapılan denetimlerde İstanbul'da 116 fırına yaptıkları zam sonrası ceza kesti.

Türkiye Fırıncılar Derneği Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmekte tarife dışı tarife uygulamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi ve un ve işçilik fiyatlarındaki artışa da dikkat çemeyi ihmal etmedi.

Balcı yaptığı açıklamada, "Un yüksek fiyattan alınıyor. Böyle olunca istihdam da artıyor. Ekmeğin %33'ü işçilik, kalanı ise işletme giderleridir. Şu anda 200 gram ekmeğin 7 lira, 210 gramın 7,5 lira olması gerektiğini düşünüyorum. Bayramdan bir hafta önce İstanbul valimizle görüştük. İnşallah bu hafta olumsuzluklar azalır." ifadelerini kullandı.