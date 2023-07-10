Benzin ve motorine yapılan zammın ardı arkası kesilmez iken bir zam haberi de geçtiğimiz saatlerde verildi. Gece gece açıklanan akaryakıt zammı vatandaşın belini bükeceğe benzedi. Enflasyon oranları ve dolar kurunun sürekli olarak artış gösterdiği günümüzde bu durum vatandaşa zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz Resmi GAzete'de onay alan zamlar kapsamında bazı ürünlerinin KDV aralığı yüzde 8'den yüzde 20'ye yükseltildi. Vatandaşın cebini yakan bir diğer konu ise akaryakıt zammı olarak bilinmekte. Bu kere benzin ve motorine çifte zam kapıda. Açıklaması yapılanntarihte benzine büyük zam geleceği açıklanırken, vatandaşın araçlarının depolarını fullemekten başka çaresi yok.

Hükümet tarafından KDV ile alakalı bir çok tasarı TBMM'ye sunulmuş bulunmaktadır. Akaryakıttan da alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranında düzenlemeye gidileceği iddiaları mevcut. ÖTV oran düzenlemesi ile alakalı olarak TBMM'ye sunulan bir teklif de üretici enflasyonu oranında 6 ayda bir düzenleme yapılması gerekliliği olurken, son dakika yapılan açıklama ile birlikte akaryakıt fiyatlarına eklenen katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

Yani sunulan tasarı ile birlikte zaten yerinde durmayan dolar kurunun sağladığı zamma ek olarak çifte vergi zammı da en çok cepleri yakacak. Bu sayede ise akaryakıt fiyatları adeta kontak kapatttıracak. ÖTV'deki bu yeni düzenlemeyle birlikte benzindeki maktu vergi miktarı 2,5 TL'den 2,9 TL'ye yükselecek. KDV ile birlikte hesaplandığında, bir litre benzine yaklaşık olarak 43 kuruşluk bir zam yansıyacak. Motorinde ise maktu ÖTV miktarı 2,06 TL'den 2,43 TL'ye çıkacak, KDV ile birleştiğinde ise litre başına 37 kuruşluk bir zam yaşanacak. Oto gaz da yüzde 14,82 oranında zam alacak.

Bugün itibari ile yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkartılan KDV oranı benzin ve akaryakıtın litre fiyatından 40 kuruş oynama yaptıracak.