Teknolojinin gelişimi, pandemi derken evden çalışma ve online eğitim uzun bir süre tüm dünyada deneyimlendi. Hatta bazı şirketler pandemi sonrasında da uzaktan çalışma yönetimini devam ettirdi. Son yıllarda hem yapay zeka, hem de Youtube gibi platformlarda verilen eğitimlerin faydası da yadsınamaz bir gerçek.

Özellikle son zamanlar da yazılım, photoshop alanında eğitimi olmadan sadece online videolar ve dersleri izleyen gençlerin alanlarında uzmanlığa yaklaştıkları görülmüştü. Özel üniversitelerin çokluğu eğitimi kalitesizleştirdiği yönündeki tartışmalar da sürerken eğitim ve öğretimin okullardaki geleceği yeniden şekillenmek üzere.

TEST EDİLDİ

Durum böyle olunca YouTube'da eğitim alanında atağa geçti. Youtube, yapay zeka destekli yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. YouTube'un eğitim içerikli videolara yapay zeka programları tarafından oluşturulan sınavlar ekleyerek, interaktif bir öğrenme metodu getirmeyi amaçlıyor.

Test aşamasında olan bu proje, Android ve iOS uygulamasında görülmeye başlandı bile. Test süreci biter bitmez özelliğin ilk olarak Youtube Premium abonelerine sunulması bekleniyor. Pandemi döneminde deneyimlenen online eğitim, okullarda tabletlerle eğitim derken yakın gelecekte okulların yerini Youtube ve yapay zekanın alması oldukça muhtemel görünüyor.