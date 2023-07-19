Akbank, son dönemlerde verdiği destek ödemelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Müşterileri için her zaman bonkör davranan bankadan bir müjde daha geldi. Para muslukları açıldı, adeta yağmur gibi destek ödemesi yağıyor. Banka bu sabah saatlerinde önemli bir destek ödemesini daha açıkladı. Akbank müşterisi olan kişilere tam 70.000 TL nakit destek imkanı sunulacak. Başvuru yapanlar IBAN numarası üzerinden ödeme alma şansını yakalayacak. Akbank’ın düşük faizli kredi kampanyasına dair detaylar haberimizde…

Akbank müşterilerine yönelik ek ödeme fırsatları hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah saatlerinde bankanın resmi internet sitesi üzerinden müşterilere yönelik yeni bir duyuru yayınlandı. Banka tarafından Temmuz ayın sonuna kadar başvuru yapan müşterilerine 70.000 TL'ye kadar ek ödeme fırsatı sağlanacak. Ödemeden faydalanmak isteyen Akbank müşterileri 24 ay vadeli düşük faizli kredi kullanabilecek. Akbank'ın kredi başvurusu mobil bankacılık Ve onların bankacılık hizmetleri üzerinden de yapılabiliyor. Ancak son başvuru tarihine dikkat kaçırmadan başvurunuzu tamamlayın.

AKBANK MÜŞTERİLERİNE YENİ DESTEK GELDİ

Akbank, kredi kartı ve banka kartı sahibi müşterilere sunduğu özel kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Müşterilerine mobil bankacılık üzerinden ve SMS yoluyla yapılan bildirimlerle hızlı kredi çekme imkanı sağlayan banka, finansal ihtiyaçlara pratik ve çözüm odaklı yaklaşıyor.

Kredi paketinde müşterilere sunulan tutar oldukça dikkat çekici. Akbank mobil kullanıcılarına sunulan kampanyada, tam 70 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor ve 24 aya varan uzun vadelerle ödeme seçenekleri sunuluyor. Bu sayede müşteriler, önemli ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaçlarına uygun şekilde ödeme planlaması yapabiliyorlar.

Akbank, müşterilerine sunduğu kredi kolaylığını sadece mobil bankacılık üzerinden sağlamıyor. Müşteriler, SMS yoluyla da başvurularını hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Başvurular için KREDI yazarak boşluk bırakılması ve Vatandaşlık Numarası ile Doğum Tarihinin belirli bir formatta gönderilmesi yeterli oluyor. Bu şekilde müşteriler, başvurularını anında yapabiliyor ve sonuçlarını öğrenebiliyorlar.

31 TEMMUZ’A KADAR BAŞVURU YAPAN ALACAK

Akbank'ın müşterilere sunduğu bu özel kredi kampanyası, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihe kadar başvurularını yapan müşteriler, hızlı bir şekilde kredi sonuçlarını öğreniyorlar ve onaylanan kredileri anında hesaplarına geçiriliyor. Bu sayede, müşteriler nakit ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm bulma fırsatı yakalıyorlar.

Ayrıca, yeni müşterilere yönelik olarak da cazip kredi fırsatları sunan Akbank, ihtiyaç kredileri için 100 bin TL'ye kadar ve 24 ay vade imkanı sağlıyor. 50 bin TL'ye kadar olan krediler için ise 36 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor. Bu sayede, müşterilere uzun vadeli ödeme fırsatları tanınarak finansal yüklerinin azaltılması amaçlanıyor.

Akbank, müşterilerine yönelik düşük faizli kredi seçenekleri sunarak hem yeni müşterilerini çekmeye hem de mevcut müşterilerinin memnuniyetini artırmaya çalışıyor. Sigortalı ve sigortasız seçenekler de sunulan kredi kampanyalarında, sigortalı seçeneklerde daha düşük faiz oranları uygulanarak müşterilere ek avantajlar sağlanıyor.

ACİL NAKİT İHTİYACI OLAN KAÇIRMASIN

Özellikle acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için önemli bir avantaj sunan Akbank, çekilen kredilerde 3 ay erteleme imkanı da tanıyor. 3 ay erteleme sayesinde müşteriler, ilk aylarda sadece faiz ödemeleri yaparak ödemelerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Bu özellik, müşterilere finansal planlamalarında esneklik sağlayarak ekonomik yükleri hafifletme olanağı tanıyor.

Akbank'ın daha önce sunduğu faizsiz kredi kampanyası, şu an için devam etmiyor. Ancak, banka müşterilerine faizsiz nakit avans kampanyasını sunmaya devam ediyor. Yeni müşteriler, mobil bankacılık üzerinden başvuru yapmaları halinde 6 ay vadeli 0 faizli nakit avans kampanyasından yararlanabiliyorlar.