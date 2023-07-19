Emekliler için ek ödeme fırsatları bitmiyor. Her gün yeni bir müjde SSK ve BAĞ-KUR emeklisini bekliyor. Bugün de emeklilere büyük müjdeli haber verildi. Emekli maaşı alan 16 milyon vatandaşa 7.500 TL ya ek 1.300 TL daha ödeme yapılıyor. Emekli temmuz zammı sonrası tüm hesaplar değişti. Maaşa ödeme fırsatı Sabah saatlerinde duyuruldu. Emekli promosyonu alanlara bankalar promosyon farkı ödeyecek. 7.500 TL'lik promosyon almış olan emekliler zamlı maaşları sonrası 1300 TL daha alacak. 31 Temmuz'a kadar başvuru yapın promosyon farkı ödemesini kaçırmayın.

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi EYT emeklisi 16 milyon vatandaş temmuz zammı sonrası ek ödeme fırsatlarını da yakından takip ediyor. Emekliye ek ödeme bankalar tarafından yapılıyor zam sonrası promosyon ücretleri güncelleniyor. Sabah saatlerinde emekliler için yeni bir müjde daha verildi. Maaşa ek binlerce liralık ödeme emeklinin hesabına yatacak. Üstelik daha önce promosyon almış olan emekliler de faydalanacak. Promosyona zam ayarı yapılması ile birlikte oluşan promosyon farkı da emeklinin hesabına aktarılacak. Açıklama sabah saatlerinde geldi kaçırmadan başvuru yapan emekliler 31 Temmuza kadar ödeme alacak.

EMEKLİYE PROMOSYONA EK ÖDEME YAPILACAK

SSK BAĞ-KUR memur emeklisine EYT emeklisi için müjdeler gelmeye devam ediyor. Maaş zammı nedeniyle bir hayli hayal kırıklığı yaşayan emekliler bu haberle sevinecek. Bu defa güzel haber bankalar tarafından verildi. bankalarda emekli promosyon fırsatlarına güncelleme yapıldı. Daha önce 7.500 TL'ye kadar ödenen promosyon ücretleri 8800 TL'ye kadar yükseldi. bu durumda Emekli için promosyon farkı oluştu. İşte başvuru yapan emekliler aradaki bu farkı alacak.

Emekli temmuz zammı ile birlikte bankaların verdiği promosyon ücretlerinde de artışa gidildi. özel bankalarda da kamu bankalarında da promosyon ücretlerine yeni ayar çekildi. O sebeple daha önce 7500 TL olarak promosyon almış olan emeklilere 1.300 TL'lik fark oluştu. Başvuru konuşulduğu ile tüm emekliler bu farkı alma fırsatına sahip olacak.

31 TEMMUZ SON BAŞVURU TARİHİ

Emekliye verilecek promosyon ödemesinde promosyon farkından faydalanmak isteyen emekliler için son başvuru tarihi de belli. fırsatı değerlendirmek isteyenlerin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar promosyon aldıkları bankanın şubesinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular 5 dakikada sonuçlanıyor. 1300 TL promosyon farkı ödemesi de aynı gün içinde emeklinin hesabına yansıyor.

Kurum ayrımı bulunmuyor SSK BAĞ-KUR memur emeklisi EYT emeklisi fark etmeden emekli promosyonu almak isteyen 16 milyon emekliye ek ödeme fırsatı veriliyor.