Emekliye ek zam onayı geldi. TBMM’den az önce geçti. Merakla beklenen en düşük emekli maaşı zammı belli oldu. 7500 TL kök maaş alan emekliler Temmuz ayından itibaren artık zamlı ödeme alma hakkına sahip olacak. Milyonlarca emekli zam kararı beklerken akşam saatlerinde gelen haber emekliye bayram ettirecek. İşte en düşük emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri…

Türkiye’nin son dönemlerde en çok konuştuğu konular arasında maaş zamları var. Özellikle TBMM’de tartışmalara sebep olan memur ve emekli zamlarının yankıları bitmiyor. Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kabul edilmiş ve zam oranı yüzde 25 olmuştu. Ancak en düşük emekli maaşına zam gelmemişti. En düşük emekli maaşının Temmuz – Aralık dönemi için de ödenecek en düşük emekli maaşının 7500 TL olacağı açıklanmıştı. Emekliler büyük bir hayal kırıklığı yaşarken müjde az evvel verildi.

EMEKLİLERİ SEVİNCE BOĞACAK YENİ MÜJDE

Emekli maaşı alan vatandaşı sevince boğacak önemli son dakika haberi var. En düşük emekli maaşına zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusu nihayet yanıt buldu. En düşük emekli maaşına zam kararı alındı. Kök maaş alan emeklilere de yüzde 25 oranında zam yapılıyor. Kök maaş üzerinden yapılan zamlar doğrultusunda 7500 TL maaş alan emekliler artık 9750 TL ödeme almaya başlayacak.

Emekliye zamlı maaşlar için de tarihler belli oldu. Milyonlarca emeklinin zamlı maaş ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatıyor. Ay sonuna kadar da emekli tahsis noya göre ödemeler devam edecek. Memur emeklisinin zamlı maaş ödemeleri ise 15 Temmuz tarihinde başlamıştı.

KÖK MAAŞA GÖRE YÜZDE 25 ZAMLI MAAŞLAR

5.050,00 TL kök aylık, %25 zam sonucunda 6.312,50 TL olmuş ve ek ödeme olarak 252,50 TL eklenmiştir, toplam yatırılacak tutar 7.500 TL'dir.

5.100,00 TL kök aylık, %25 zam sonucunda 6.375,00 TL olmuş ve ek ödeme olarak 255,00 TL eklenmiştir, toplam yatırılacak tutar 7.500 TL'dir.

5.150,00 TL kök aylık, %25 zam sonucunda 6.437,50 TL olmuş ve ek ödeme olarak 257,50 TL eklenmiştir, toplam yatırılacak tutar 7.500 TL'dir.

5.200,00 TL kök aylık, %25 zam sonucunda 6.500,00 TL olmuş ve ek ödeme olarak 260,00 TL eklenmiştir, toplam yatırılacak tutar 7.500 TL'dir.

5.250,00 TL kök aylık, %25 zam sonucunda 6.562,50 TL olmuş ve ek ödeme olarak 262,50 TL eklenmiştir, toplam yatırılacak tutar 7.500 TL'dir.

5.300,00 TL kök aylık, %25 zam sonucunda 6.625,00 TL olmuş ve ek ödeme olarak 265,00 TL eklenmiştir, toplam yatırılacak tutar 7.500 TL'dir.