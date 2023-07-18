Emekli maaşı, asgari ücret maaşı, memur belediye işçileri zammı çalışmalarında son noktaya gelinmişken, yeni zamlar özel büyük şirketler için yeni yeni başladı. Asgari ücret zammı baz alınarak her sene 1 kere arttırılan çalışan maaşlarının da enflasyon karşısında ezilmeye başlaması ile birlikte iki kere artmaya başladı. Temmuz ayının sonunda ödenecek olan zamlı maaşlar ile alakalı gün gün büyük şirketler de açıklama yapmaya başladı. Hal bu iken son dakika açıklanan zam oranı herkesin ağzını açık bıraktı. Taban maaş 20,000 TL'ye çıkarken yüzde 85 zam onayı da verilmiş oldu.

Belediye çalışanları da Mart ayından bu yana zamlı maaş açıklamaları ile anlaşmaları sürekli takip ediyor. Toplu iş sözleşmesi kapsamında sendikalar ile belediye başkanlarının mülakatları devam ediyor.

Maaş Artışları Açıklanıyor

Enflasyon rakamlarının artması cepleri yormaya devam ediyor. Bu kapsamda açıklanan veriler sonrasında ilk asgari ücret yüzde 34 zam ile 11,402 TL'ye yükselirken, memura %19,77+ seyyanen zam onayı verildi. Emekli zammı da yüzde 25 olarak belirlendi. EN düşük memur maaşı ise 22.000 TL olarak onay aldı. Bu zam haberleri devam ededursun Balıkesir Belediyesi de zam oranında açıklama yaptı.

Belediye çalışanlarının en düşük asgari maaşı 20,000 TL'ye çıkartılırken, Yüzde 65'e varan zam oranı da onay aldı. Yani Balıkesir Belediyesi çalışanları için Asgari Ücret 20,000 oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yasin Sağay, işçi maaşlarına yapılan zam ile alakalı açıklama yaptı. Ve açıklamasında ''Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatı ile işçilerin günlük yevmiyeleri, sosyal hakları düzenlenerek mağdur edilmeleri önlendi ve enflasyona ezdirilmedi. Biz her zaman personellerimizin yanındayız. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

Belediye Zamları Açıklanmaya Devam Ediyor

Belediyeler tarafından çalışan zam oranları ile alakalı Sendikalar ile görüşmeler devam ediyor. Her belediye anlaşma yaptığı zam ile alakalı sosyal medya hesaplarından bildiri yayınlıyor. Sizde belediyelerin zam oranlarını öğrenmek için ilgili belediyenin resmi sosyal medya hesaplarını kontrol ederek bulabilirsiniz.