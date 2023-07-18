Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik duyuru az önce yapıldı. Akşam saatlerinde gelen habere göre emeklilere maaş zammı sonrası ek ödeme talimatı verildi. Tam 8.500 TL Ek ödeme Yarından itibaren emeklinin hesaplarına yatacak. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisinin tamamı ödemeden faydalanma imkanı bulacak. Emekliler için ek ödeme duyurusu geldiği gibi başvurularda başladı. 16 milyon emekliye verilecek ek ödeme ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

4A 4B 4C’li emekli için yeni ek ödeme duyurusu yapıldı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek karar Garanti Bankası'ndan geldi. Temmuz emekli maaş zammı sonrası ödemelerini güncelleyen Garanti Bankası, SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisi için ek ödeme yapacağını bildirdi. emekli promosyon ücretlerine zam yapan Garanti Bankası, Sadece 3 yıllık maaşınızı taşıma şartı ile birlikte ek ödemeyi anında hesaplara aktarıyor. Tüm emekliler ödemeden yararlanabiliyor kurum fark etmiyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi için başvuru süreci de başladı. Yarından itibaren ödeme alabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI'NDAN EMEKLİYE BÜYÜK MÜJDE

Garanti Bankası emekli müşterileri için yepyeni bir kampanyaya daha imza atıyor. emekliye %25'lik temmuz zammı sonrası harekete geçen Garanti BBVA, SSK, BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden emekli maaşı alan herkese 3 yıllık Taahhütname karşılığında promosyon fırsatı sunacağını bildirdi. Garanti Bankası emekli promosyon ücretleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Bütün emekliler için özel fırsatlar tümen Garanti Bankası, Sadece maaş taşıma başvurusu karşılığında kesenin ağzını sonuna kadar açıyor. Garanti Bankası şubelerine giderek ya da Garanti Bankası'nın internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleri üzerinden başvuru yaparak emekli maaşınızı Garanti’ye taşıyabilir 3 yıllık taahhüt sözleşmesini de onayladıktan sonra promosyon fırsatını yakalayabilirsiniz.

BANKAYA GİTMEDEN ATM'DEN ÖDEME ALIN

Garanti Bankası emekli promosyon kampanyası kapsamında Emeklilerin banka şubesine gitmesine gerek yok nokta mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yapılan başvurular doğrultusunda anında ödeme onayı veren Garanti Bankası, şubesiz bankacılık hizmetleri ile emekli promosyon ücretlerini ATM üzerinden yapıyor. Garanti Bankası emeklilere maaş aralığına göre promosyon fırsatı sunuyor. en az 4.200 TL promosyon ödemesi yapan Garanti Bankası en fazla ise 8.500 TL ödeme yapıyor.

Ancak emekliler Garanti Bankası'nın kredi kartı ürünlerini kullanmaları durumunda ek ödeme alma şansını da sahip oluyor. Ek ödeme ile birlikte Garanti Bankası'ndan olacağınız Emekli promosyonu 10.000 TL'ye kadar yükseliyor.