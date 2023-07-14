Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle son dönemlerde çok konuşulan vergi artışı ile birlikte akaryakıt fiyatları da değişiyor. Az önce açıklama geldi akaryakıt fiyatlarına devasa zam geliyor. Deposunu doldurmayan araç sahipleri çok üzülür. Çünkü akaryakıt fiyatları rekora koşacak. Benzin ve motorine tam 8 TL birden zam geliyor. Vergi zammı olarak kayıtlara geçecek olan zam öncesi araç sahipleri istasyona koşuyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan zam süreci, bu hafta da devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ

14 Temmuz itibarıyla güncellenen bilgilere göre, benzine litre başına 1,32 TL zam yapıldı. Bu zamla birlikte Ankara'da benzinin litresi 28,45 TL, İstanbul'da 28 TL ve İzmir'de 28,50 TL olacak.

Motorin fiyatlarına ise zam gelmedi ve fiyatlar geçen haftaki seviyelerini korudu. Motorin fiyatları şu şekilde belirlendi: Ankara'da litre başına 24,85 TL, İstanbul'da 24,50 TL ve İzmir'de 25 TL.

Yaşanan bu fiyat artışları, uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarının ve döviz kurlarının dalgalanmalarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların sürebileceği ve gelecek dönemlerde yeni fiyat değişikliklerinin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

AKARYAKITA VERGİ ZAM LARI YOLDA

Ancak akaryakıt zammı haberleri son olmayacak gibi görünüyor. Çünkü KDV artışı ve ÖTV zammı ile birlikte akaryakıt fiyatları yeniden değişecek. Üstelik sektör kaynaklarına göre bu defa gelecek zam son derece okkalı olacak. ÖTV oranlarının belli olması ile birlikte akaryakıt fiyatlarına en az 8-10 TL arasında bir zam bekleniyor. Son dönemlerde zaten zam haberleri ile yıkılan araç sahipleri yeni vergi zamlı ile birlikte artık kontak kapatma noktasına gelecek.

14 TEMMUZ 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki vergi zammı öncesi akaryakıt fiyatları ne kadar? 14 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 26,65 TL

Motorin fiyatı: 26,31 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 26,69 TL

Motorin fiyatı: 26,36 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 27,20 TL

Motorin fiyatı: 26,87 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 27,21 TL

Motorin fiyatı: 26,98 TL