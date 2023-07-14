Türkiye'nin son günlerde en önemli gündemi maaş zamları olmaya devam ediyor. Asgari ücret, kamu işçisine yapılan zamlar, memur ve emekli maaş zamları gündemden düşmüyor. Bugün de yeni bir toplu iş sözleşmesi Haberi geldi. Toplu sözleşmesi sonucunda maaşlara %70 oranında artış yapıldı. İşçilere büyük müjde verildi maaşlar %70 zamlı olarak bu ay hesaplara geçecek.

Türkiye'de maaş zamlarıyla ilgili beklenen açıklamalar sonunda geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 34'lük bir zam yapılacağını duyurarak rakamın 11 bin 402 TL seviyesine yükseleceğini belirtti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise memur maaşlarına yüzde 17.55 enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen artış yapılacağını açıkladı. Emekli maaşları da yüzde 25 oranında artırılacak. Bu açıklamalar sonrasında, maaş zammıyla ilgili diğer kurumlar ve sendikaların yapacakları açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.

MAAŞ ZAMMI REKORU SUBAŞI BELEDİYESİ'NDE KIRILDI

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, maaş zammıyla ilgili sevindirici bir haber verdi. Belediye ve Disk Genel-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi sonucunda, Subaşı Belediyesi çalışanlarının maaşlarında yüzde 70'e varan bir artış sağlandığını duyurdu. Canbay, diğer belediyelerden daha yüksek bir oranda zam yapıldığını belirtti ve bu zammın çalışanların yaşam standartlarını yükselteceğini vurguladı. Artan sosyal haklarla birlikte gerçekleşen bu zamın çalışanlar ve aileleri için olumlu bir etki yaratacağına inandığını dile getirdi. Subaşı Belediyesi personelinin aldığı maaş zammıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılırken, diğer belediyelerde de sendikalarla görüşmelerin devam ettiği ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

MAAŞ ZAMLARI HEYECANLA BEKLENİYOR

Subaşı Belediyesi'nin maaş zammı haberiyle birlikte, milyonlarca çalışan ve emekli de genel olarak maaş zamlarıyla ilgili gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Asgari ücrette yapılacak yüzde 34'lük zam, emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25'lik artış ve memur maaşlarındaki yüzde 17.55 enflasyon farkı ile birlikte 8.077 TL seyyanen artış, çalışanlar ve emekliler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Temmuz ayı itibarıyla bu zamların uygulanacağı ve çalışanların maaşlarını daha iyi bir seviyede alacaklarını öğrenmek ise büyük bir sevinç kaynağı olacak. Asgari ücretli çalışanlar da ağustos ayının başlarında zamlı ödemelerini alacaklar.

Maaş zamlarıyla ilgili açıklamaların ardından, çalışanlar ve emekliler arasında büyük bir umut ve memnuniyet hakim. Artan maaşlar, çalışanların ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. İlerleyen günlerde diğer kurumlar ve sendikaların yapacakları açıklamalar, maaş zamları konusundaki beklentileri daha da pekiştirecek ve toplum genelinde büyük bir ilgiyle takip edilecektir.