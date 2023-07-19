16 milyon emeklinin beklediği destek Vakıfbank’tan geldi. Kamu bankası harekete geçti, emekliye ek ödeme şansı sunuyor. Nakit para ihtiyacı olan emekliler hemen başvuru yaparak Vakıfbank’tan maaşa ek ödeme şansı alabiliyor. Üstelik koşul yok şart yok. Tek yapmanız gereken şey destek ödemesi almak için Vakıfbank’a başvuru yapmak. Tüm emekliler kampanyadan kolayca faydalanabiliyor. İşte Vakıfbank’ın emekliye özel yeni kampanyasının detayları…

Vakıfbank'tan önü 16 milyon emekli vatandaşı önemli teklif geldi. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi EYT emeklisi fark etmeden maaşını VakıfBank'a Taşıyan emeklilere hem düşük faizli kredi fırsatı sunuluyor hem de maaş promosyonu. Tek şart maaşınızı VakıfBank'a taşıyarak 3 yıllığına taahhüt vermek. Ek koşul istemeyen Vakıfbank aynı gün içinde ATM'den ödeme yapıyor. Vakıfbank promosyon şartları ve merak edilen tüm detaylar haberimizde…

VAKIFBANK’TAN EMEKLİYE CAZİP TEKLİF

Vakıfbank, emeklilere yönelik cazip bir emeklilik promosyon kampanyası sunmaktadır. Kampanya kapsamında emekli maaşlarını Vakıfbank'a taşıyan ve üç yıl boyunca bankada kalmayı taahhüt eden emeklilere farklı tutarlarda promosyonlar verilecektir:

3.500 ₺'ye kadar emekli maaşı olan emeklilere 3.000 ₺ promosyon,

3.500 ₺ ile 7.500 ₺ arasında emekli maaşı olan emeklilere 3.500 ₺ promosyon,

7.500 ₺ ile 10.000 ₺ arasında emekli maaşı olan emeklilere 4.500 ₺ promosyon,

10.000 ₺ veya daha fazla emekli maaşı olan emeklilere 5.000 ₺ promosyon verilecektir.

Bununla birlikte, Vakıfbank'ın emekli maaşı promosyon kampanyasından yararlanan emekli maaşı müşterileri için ek bir avantaj daha sunulmaktadır. Bu kampanya kapsamında emekliler, ihtiyaç kredilerinde özel faiz oranlarından faydalanabileceklerdir. Emekliler, 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve kredinin geri ödemesi aylık taksitler halinde emekli maaşından kesilerek en fazla 36 ay içinde yapılabilecektir.

25.000 TL’DE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Toplamda, Vakıfbank'ın emeklilere sunduğu fırsatların değeri 30.000 ₺'ye kadar ulaşabilmektedir. Bu tutara 25.000 TL'lik ihtiyaç kredisi ve maaş promosyonunu temsil eden kalan kısım dahildir. Bu sayede emekliler, mali durumlarını iyileştirmek için nakit para alabilecek ve bankadan sağlanan avantajlardan yararlanabileceklerdir. Emekliler, kampanyadan faydalanmak için emekli maaşlarını Vakıfbank'a taşımaları gerekmektedir.