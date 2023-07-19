PTT’den müjde sabah saatlerinde geldi. Başvuru yapana TC kimlikle 50.000 TL ödeme yatacak. Nakit paraya sıkışan vatandaşlar PTT üzerinden düşük faizli ve uygun geri ödeme koşulları ile anında destek alma şansına sahip olacak. Bu sabah yeni destek paketi için düğmeye basıldı. Bugün başvuru yapana yarın ödeme var. Üstelik de bankalara oranla PTT’de çok daha uygun faiz oranı ile emekli kredisi şansı sizi bekliyor. PTT emekli kredisi son dakika gelişmeleri haberimizde…

PTT’den milyonlara müjde geldi. 18 yaş üstü her bireye düşük faizli kredi desteği verilecek. Nakit ihtiyacı olanlar PTT yeni kredi kampanyası ile tüm ihtiyaçlarını hızlı ve kolay karşılama şansı bulacak. Emekliler başta olmak üzere PTT’nin yeni kampanyasında herkese özel bir destek var. Tam 50.000 TL en uygun faiz oranları ile sağlanıyor. Başvuru için TC kimlik kartı yeterli. Bugün hızlı başvuru yapanlara anında 50.000 TL nakit desteği ATM’den sağlanacak. İşte detaylar…

PTT’DEN SMS İLE KREDİ DÖNEMİ BAŞLADI

PTT yeni Kredi kampanyasına bu sabah saatlerinde duyurdu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara tam 50.000 TL'ye Varan düşük faizli kredi fırsatı sağlanacak. Üstelik Hızlı ve kolay başvuru imkanı ile aynı gün içinde ödeme yapılacak. Emeklilere, Asgari ücretle çalışanlara, 18 yaş üstü nakit ihtiyacı olan herkese PTT'nin önemli bir desteği var. En uygun faiz oranı ile kredi veren PTT Aktif Bank işbirliği ile vatandaşın derdine derman oluyor. Nakit paraya sıkışanlar Temmuz ayı sonuna kadar PTT üzerinden başvurularını yaparak ödeme alma şansına sahip oluyor.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak için 18 yaş üstü olmak ve düzenli bir gelire sahip olmak yeterli. Hemen ardından SMS ile PTT kredisi başvuru yaparak 50.000 TL'ye Varan nakit ihtiyacınızı anında karşılama imkanı elde edebilirsiniz.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

PTT'ye SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için başvuru yöntemleri de açıklandı. Cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden PTT yazarak boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numaranızı yazmanız ve 30 50 numarasına kısa mesaj göndermeniz yeterli olacak. Aktif Bank ve PTT işbirliği ile sağlanan düşük faizli kredi kampanyasında incelemeler Aktif Bank tarafından gerçekleştiriliyor.

Kredi notu 1500 puanla üstte olan vatandaşlar genellikle anında onay alabiliyor. Ödemeler ise Dilerseniz aktif bankacılığı ile Dilerseniz de PTT şubelerinden yapılıyor.