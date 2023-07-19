Tarım Kredi Market son dakika yeni indirim listesini açıkladı. Kar amacı gütmeden satış yapan Tarım Kredi Kooperatif Market Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile uzun süreden beri indirimli ürünleri vatandaşlarla buluşturuyordu. Temmuz ayına özel yeni indirim fırsatlarını da listeleyen ünlü marketler zincirinde 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli aktüel katalog fırsatları netleşti. Özellikle son dönemlerde gelen zamlara inat Tarım Kredi de dev indirim var. Süt ve peynir çeşitlerinde başka yerde bulamayacağınız fiyatlar ünlü marketler zincirinde sizi bekliyor.

Tarım Kredi Kooperatifi Market uygun fiyatlı ve ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için başta temel Gıda ürünleri olmak üzere birçok ürün grubunda uygun fiyatlı ürün satışı yapmaya devam ediyor. Tarım Kredi de temmuz ayı indirim listesi belli oldu. Özellikle son dönemlerde iğneden ipliğe her şeyden gelirken Tarım Kredi marketin indirimli fiyatları dikkatlerden kaçmadı. Bu hafta yine Tarım Kredi Kooperatif markette çok hesaplı ürünler sizlerle buluşacak. Başta süt ve süt ürünleri olmak üzere Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yüzlerce ürün çeşidinde özel indirimler sizi bekliyor. İşte Tarım Kredi Temmuz 2023 indirimli fiyat listesi…

TARIM KREDİ TEMMUZ AYI AKTÜEL KATALOG LİSTESİ

Her daim ekonomik fiyatları ile dikkatleri üzerine toplayan Tarım Kredi Kooperatifi markette Temmuz ayı zamları geçerli olmadı. Tarım Kredi Market indirimli ürün satışına 31 Temmuz 2023 tarihine kadar devam ediyor. Ünlü marketler zincirinin yeni indirimli fiyat listesi ise şöyle:

TK tam yağlı süt 16.25 TL

TK yarım yağlı süt 15.25 TL

TK süzme peynir 64.90 TL

TKS ayran 4.50 TL

TKS şişe ayran 19.25 TL

TKS tam yağlı yoğurt 33.50 T

Aynes kaymak 34.90 T

Duranlar taze peynir 64.50 TL

Tarsüt tost peyniri 97.50 TL

SÜT VE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINA DEV İNDİRİM

Tarım Kredi market başta temel gıda ürünleri olmak üzere vatandaşlara çok ekonomik fiyatlı ve market alışverişi yapma şansı sağlıyor. Tarım Kredi Kooperatifi Market'in yeni indirim listesinde bulunan ürünlerde öne çıkanlar genellikle Ayçiçek yağı süt gibi fiyatı son dönemlerde en çok artan ürünler oluyor. Son KDV ve ÖTV zammı ile birlikte Market fiyatları resmen rekora koşarken Tarım Kredi Kooperatif marketse vatandaşa en ekonomik alışveriş şansını sağlıyor. Tarım Kredi Merkezi indirimleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli. O tarihe kadar uygun fiyatlı market alışverişi yapmak isteyenler acele etsin.