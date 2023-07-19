Bankada parası olanlara kötü haber var. Hemen başvuru yapmak gerekiyor Aksi halde o paralar buhar olup uçuyor. Bankacılık kanunu gereğince bankadaki parasını çekmeyenler için resmi duyuru bu sabah saatlerinde yapıldı. Hesabınızda bulunan paranın TMSF'YE devredilmemesi için hemen başvuru yapmamız gerekiyor. Hesaplarda bekleyen bakiyeyi kurtarmak için son başvuru tarihi ise 15 Eylül olarak açıklandı.

Bankada parası olanlar ve uzun süreden beri parasını çekmeyenler için resmi duyuru bu sabah saatlerinde geldi. Paranızın yanmasını istemiyorsanız acele edin. Banka HESABINIZDAKİ tüm paramız bir anda buhar olup uçabilir Çünkü son başvuru tarihi açıklandı. Bankalar paramızı tmsf'ye devretmeden elinizi çabuk tutun. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olarak belirlendi.

Türkiye'de her yıl yüz milyonlarca lira tutarındaki mevduat banka hesapları zaman aşımına uğrayarak hak sahiplerinden ayrılıyor. Bu hesaplardaki bakiyeler, uzun süre boyunca hiç kullanılmadan veya unutularak atıl durumda bekliyor. Zaman aşımına uğrayan bu bakiyeler, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor ve artık hak sahipleri bu paraları geri alamıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 EYLÜL 2023

Ziraat Bankası, bu durumu farkında olmayan müşterileri için bir liste yayımladı ve tarih verdi. Banka, bu listedeki kişilere ait hesaplardaki bakiyelerin 15 Eylül 2023 tarihine kadar başvurulmaması halinde tamamen silineceğini duyurdu.

Zaman aşımı süresinin dolduğu hesaplardaki bakiyelerin geri alınamamasının nedeni, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre belirlenmiştir. Bu maddeye göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi veya yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğramaktadır.

HESABINIZDAKİ TÜM PARA SİLİNEBİLİR

Zaman aşımına uğrayan hesapların listesi bankalar tarafından kendi internet sitelerinde dört ay süreyle ilan edilmesi gerekmektedir. Bu durum, müşterilerin bilgilendirilmesi ve son başvuru tarihine kadar haklarını kullanmalarına olanak sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Ziraat Bankası'nın duyurusuna göre, 15 Eylül 2023 tarihine kadar başvurulmaması halinde zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

Bu durumda, zaman aşımı süresinin sonunda bakiyelerini fark eden veya paralarını geri almak isteyen müşteriler için ne yazık ki çok geç olacaktır. Dolayısıyla, mevduat sahipleri, hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeye ve zaman aşımı süreleriyle ilgili bilgilendirmeleri takip etmeye özen göstermelidir. Ayrıca, bankaların müşterilerine yönelik zaman aşımı duyurularına ve sürelerine dikkat etmek de önemlidir.