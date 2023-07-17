Emeklilere özel ek ödeme fırsatları devam ediyor. SSK BAĞ-KUR 4C ve EYT emeklisi için bu defa açıklama Denizbank tarafından saat 15.45'te yapıldı. DenizBank emekli müşterilerine yönelik yepyeni bir promosyon kampanyasına daha imza atıyor. SGK ve bankalar arasında yapılan anlaşma gereğince 2017 yılından bu yana ödenen emekli promosyon ücretleri özellikle emekli maaş zammı sonrasında daha da arttı. DenizBank'a emekliye özel promosyon fırsatı için resmen gaza bastı. Emekliye maaşı ek ₺3.000 ile ₺5.000 arasında ödeme fırsatı sunulacak.

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi için başlayan yeni promosyon kampanyasında Birçok banka ile yarışan Denizbank yüksek promosyon ücretleri ile dikkatleri üzerine topluyor. Maaş aralığına göre verilen ek ödeme Aslında ek koşulları yerine getirmeniz durumunda daha da artabiliyor. DenizBank'tan emekliye temmuz zammı sonrası önemli bir atak gelirken maaşa ek verilecek ödeme fırsatında yaşanan büyük artışta dikkatlerden kaçmadı. emekliye özel yeni promosyon imkanları ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayınlayan Denizbank, başvuruların 31 temmuzda sona ereceğini duyurdu. DenizBank emekli promosyon ücretleri ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde…

DENİZBANK’TAN EMEKLİYE MAAŞA EK ÖDEME

Denizbank Az evvel internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yeni bir açıklama yaparak emekliye yönelik yepyeni bir promosyon kampanyasına başlayacağını duyurdu. emekli müşterilerine ek ödeme fırsatı sunmaya hazırlanan Denizbank, maaş aralığına göre 5000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak. 31 Temmuz tarihine kadar yapılacak olan başvurular sonucunda emekli maaşına göre DenizBank'ın vereceği ödeme miktarı şöyle:

0 - 3.499 TL arası maaş alanlar için 3.000 TL

3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlar için 3.500 TL

7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlar için 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 5.000 TL

ALACAĞINIZ ÖDEMEYİ 10.000 TL'YE KADAR YÜKSELTEBİLİRSİNİZ

Denizbank aynı zamanda emekli müşterilerine ek fırsatlar sunmayı da ihmal etmiyor. Vereceğiniz fatura ödeme talimatı ya da kredi kartı gibi kullanımlarda ek ödeme miktarı 10.000 TL'ye kadar yükseliyor. DenizBank'tan standart promosyon ücreti almak için yapmanız gereken tek şey maaşınızı bankaya taşıyarak 3 yıl kalma sözü vermek. Ayrıca DenizBank'ın tamamen emekliye yönelik yapılan ihtiyaç kredisi ve düşük faizli emekli kredisi kampanyaları da var. Denizbank müşterisi olduktan sonra bu avantajlardan hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.