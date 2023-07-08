TOKİ'den yeni dev proje! Ev sahibi olmak hayal olmaktan TOKİ sayesinde çıkıyor. TOKİ uygun fiyatları ile bütçeyi zorlamadan ödeme planı çıkartarak ev sahibi olma imkanı veriyor. TOKİ'nin yeni projesiyle aylık 2 bin 491 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! Peki ama şartlar neler? TOKİ ev sahibi olmak için şartlar neler?

Ev hayali kuranlara müjde TOKİ'den geldi. TOKİ'nin yerni projesine göre ayda 2 bin 491 lira taksitle hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz. Buna göre Karaman Merkez Kırbağı projesinde 17 adet bulunan konuta sadece ayda 2 bin 491 TL ödeyerek birine sahip olabilirsiniz.

TOKİ'nin aylık 2 bi 491 TL taksitle ev sahibi olma projesi için başvurular başlıyor. Peki TOKİ'nin başvuruları ne zaman?

TOKİ'nin ev projesine başvrulara ne zaman başlıyor en çoık araştırılan konuların başında geliyor. TOKİ'den gelen açıklamalara göre başvurulara 17 Temmuz'da başlayacak ve 21 Temmuz'da ise son bulacak. TOKİ konut projesine başvuru için sadece 1.000 TL başvuru bedeli ödeme yapmanız gerekiyor. TOKİ'nin kura çekimi ise 28 Temmuz 2023 tarihinde Halk Bankası'nda yapılacak.

TOKİ Karaman 2023 projesinde konutların bedelleri 629 bin 450 TL olarak açıklandı. Projede peşinat bedelleri ise 149 bin 497 TL'den başlıyor. 2 bin 491 TL taksit ödenecek olan projede vade seçeneği ise 180 ay olarak açıklandı.

Peki başvuru şartları neler?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-projenin bulunduğu şehirde ikamet etmek veya il nüfusuna kayıtlı olmak

-başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocukların daha önce TOKİ'den konut almamış olması ve tapuda kayıtlı başka bir konutun bulunmaması gerekli