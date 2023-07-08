Instagram'ın Twitter'a rakip olarak geliştirdiği uygulama Threads açılır açılmaz başta kullanıcılar tarafından oldukça merak edildi ve rekor kayıda ulaştı. Ancak kullanıcıların platforma bakmasıyal çıkması bir oldu.

Elon Musk'un Twitter'ı satın almasından sonra platformun işlevini kaybetmesi ve geçtiğimiz hafta yaşanan limit sınırlaması olayı ile kullanıcıların Twitter hesaplarını tepki ile kapatması sonrası Instagram yeni platformu Threads'ı oyuna soktu. Platforun ara yüzünden her şeyine kadar Twitter'a benzemesi ilk detayken Mark Zuckenberg bir şeyi hesap edemedi.

Instagram ile kayıt olunan Threads'de anonim kalınamaması ve takipçi listeniz olan herkese haber gitmesi hatta uygulamanın rozetinin profilinize sabitlenmesi ve bununda silinmemesi Instagram kullanıcılarını çıldırttı.

ELON MUSK DAVA AÇIYOR!

Kullanıcılardan geçer not alamayan Threads'a bir darbede Twitter'dan geldi. Twitter'ı sahibi milyarder Elon Musk, Threads'e kopya uygulama olarak çalıntı davası açmaya hazırlanıyor.

Twitter kullanıcıları yeni platform ararken Threads'de yaraları saramadı. Şimdi kullanıcıların tek temennisi Elon Musk'un yine Twitter'da kafasına göre bir düzenleme yapmaması.