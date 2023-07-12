Dar gelirli vatandaş için AK Parti çalışmalarına tam sürat devam ediyor. Uzun zamandır beklenen vatandaşlık maaşı ile alakalı gelişmeler merakla takip ediliyor. Seçim manifestosu olarak açıklanan ve destek ödemelerinden farklı bir seyir anlayışı ile süregelecek olan vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı sorusu her gün milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Seçim sonrası hükümet, verdiği vaatleri tek tek gerçekleştirmek için önemli adımlar atarken, yapılan zamlar sonrası yeni destek ödemeleri de dikkat çekmiş gibi duruyor.

Aile Destek Programının Temmuz ayında biteceği ve yerine vatandaşlık maaşı desteğinin başlayacağı açıklanmıştı. Ancak sonradan gelen haberlere göre Aile Destek programının devam edeceği ve bu iki desteğin ayrı kalemde değerlendirileceği bildirilmişti. Dar gelirli vatandaş için farklı bir uygulama olarak hayata geçmesi planlanan vatandaşlık maaşından belirli şartları taşıyan her hane faydalanabilecek. Vatandaşlık maaşından milyonlarca kişinin yararlanacağı ön görülürken, başvurular konusundaki detaylar sizlerle.

Vatandaşlık Maaşı Amacı

Amaç yoksulluk sınırına yakın olan vatandaşın refah payını yükseltmek olduğu destek ödemeleri kapsamında koruyucu bir politika izleneceği ve bu destek işleyişinin de ilk defa sunulacağı belirtildi. Seçim öncesinde vatandaşlık maaşı ile alakalı Aile Bakanı açıklama yapmış ve "Yoksullarla birlikte yoksulluk riski altında bulunan vatandaşlarımızı da sosyal yardımlar, istihdam bağlantısı ve çeşitli mekanizmalarla destekleyerek sosyal yardımları yeni bir yaklaşımla yeniden tasarlayacağız." demişti.

Eski Bakan Derya Yanık Vatandaşlık maaşı ile alakalı açıklamasında "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi olarak kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu bir sistemimiz var. Herhangi bir vatandaşımız, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde, 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' gibi kriterleri ölçtüğümüz bir süreç işletiyoruz. Farklı durumları tespit edebilmek için haneleri ziyaret ediyor ve vatandaşın gelir düzeyini teknik anlamda tespit ediyoruz. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu süreci işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir." demiş ve herkesin faydalanabileceğini sözlerine eklemişti.

Ev hanımı, işsiz, çalışan, emekli, genç, yaşlı fark etmeksizin herkesin faydalanacağı yardım kapsamında başvurular başlamak üzere. Eski Bakan Derya Yanık'ın bu açıklamalarının neticesi merakla beklenirken, yeni kabine sonrasında yeni Aile Bakanı Mahinur Göktaş'tan henüz vatandaşlık maaşı ile alakalı bir açıklama gelmedi.

Aile Destek Programı Devam

1 sene süreceği açıklanan geçtiğimiz Temmuz ayından beri süregelen Aile Destek programı ödemeleri Temmuz 2023te son bulması planlanmaktaydı. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşa son dakika müjde verildi ve destek ödemesinin bir sene daha uzatıldığı belirtildi.