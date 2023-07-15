Tarım Kredi Market indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Bir kampanyasının bitmesinin hemen akabinde diğerini müşterisine sunan Tarım Kredi market indirimli ürünleri hafta hafta merakla araştırılıyor. Enflasyon farkının artması, dolar kurunun yükselmesi dünya genelinde sert rüzgarlar estirirken, bu kapsamda devlet destekli yoluna devam eden Tarım Kredi Market, ürünlerini vatandaş için yüzde 40'tan fazla indiriyor. Yaz sıcaklıklarının 40'lı derecelere ulaştığı günümüzde soğuk içecek ihtiyacının karşılanması adına asitli ve asitsiz içecekler vatandaşın evine üretim maliyetine giriyor. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi gibi fiyatların kar amacı gütmediğini belirtmişti. Tarım Kredi market indirimli ürünler listesinde bir çok indirimli ürün yer alıyor. Süt ve süt ürünleri bu kapsamda çok dikkat çekerken, atıştırmalık ve meyve suları gazozlar, kola gibi içecekler markete giriş fiyatına adeta halka dağıtılıyor.

Tarım Kredi İndirimli Ürünler Listesi

Tarım Kredi Market indirimleri 14 Temmuz'da başlamış olup, ay sonuna kadar indirim fırsatı bulunmaktadır. Ancak indirimler stoklarla sınırlı olacağından stoktaki ürün bittiği an da indirim de bitecektir. Kimi ürünlerde vergi diliminin artması çoğu ürüne zam olarak yansırken, Tarım Kredi Market İndirimlerinde ise durum oldukça farklı.

Adeta zamlara inat indirime giden Tarım Kredi Marker kendi üreticisinin ürettiği ürünleri halka taze ve ucuzluğu ile ulaştırıyor. Siz de 15 güne kalmaz biter dediğiniz ürünü almak için hemen 3000 Tarım Kredi Market adresinden evinize en yakın olana gitmeyi tercih edin. İşte 14 Temmuz 31 Temmuz aralığında raflarda yer alacak ürünler:

Tarım Kredi Labne Peynir

Elit Sıvı Bulaşık Deterjanı Toz Şeker

Familia Tuvalet Kağıdı 40'lı

Toz Deterjan Çeşitleri

Kaanlar Siyah Zeytin



Tarım Kredi Süzme Çiçek Balı

Elit Yüzey Temizleyici

Molfix Bebek Bezi Çeşitleri

Anadolu Pirinç

Bingo Soft Yumuşatıcı

Duru Banyo Sabunu 4'lü

Tarım Kredi Un

Çiğ Badem İçi Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt

Aynes Süt Çeşitleri

Bakpiliç Tabaklı Piliç Çeşitleri

Lays Doristos Ruffles Cips

Torku Bisküvi Çeşitleri

Sütaş Süzme Peynir

Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri

Fish Fish Dondurulmuş Temizlemiş Balık