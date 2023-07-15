Bir dönem yayınlanan ve Türk dizi tarihinin en orjinal ve başarılı komedi yapımlarından olan Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakteriyle büyük üne kavuşan Ufuk Özkan, üçüncü derece siroz hastalığına yakalanmıştı. Özkan'ın uygun organ bulunamazsa bir senelik ömrü kaldığı yazılmıştı.

Ufuk Özkan, haberlerin ardından sosyal medya heabından kendisine gelen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ettmiş ve hastalığını doğrulamıştı. Özkan son olarak Salık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini sundu.

Ufuk Özkan'ın üçüncü dereceden siroz olduğu ve karaciğer nakli beklediği öğrenilmişti. Organ nakli bekleyen ünlü oyuncunun ömrünün de sayılı günler kaldığı öğrenildi.

Acıbadem’de ünlü bir hastanede teşhis konulan Ufuk Özkan'ın, organ nakli olmaması durumunda ömrünün sayılı kaldığı öğrenilmişti. Ufuk Özkan son olarak Instagram sayfasından bir paylaşım daha yaptı.

Özkan hastalığının basına yansıması sonrası kendisine destek olan tüm hayranlarına ve dostlarına teşekkür etti ve durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ayrıca teşekkür etti.

Özkan paylaşımında "3 gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz, özellikle sağlık bakanımız sayın Fahrettin Koca'ya ve bakanlık mensuplarına hastalığıma göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım." ifadelerini kullandı.