Devlet tarafından ev hanımlarına yönelik müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, maaş zamları ve diğer konuların Meclis gündemine geleceğini ve Temmuz ayında bu düzenlemelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Ev hanımlarına erken emeklilik sistemiyle ilgili müjdeler de verilmeye başlandı. Bu kapsamda, ev hanımlarının emeklilik imkanlarının çocuk borçlanması veya askerlik borçlanması gibi yöntemlerle sağlanması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDE VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ev hanımlarının emekli olabilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. AK Parti üyesi Akbaşoğlu da konuyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Ev kadınlarının erken ve kolay emekli olmalarını sağlamak amacıyla yeni emeklilik sistemleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bağ-Kur ve SGK prim eşitlemesi gerçekleştirildiğinde kısmi emeklilik şartları da daha da kolaylaştırılacak.

KADINLARA KOLAY EMEKLİLİK İMKANI

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ev kadınlarının emekli olabilmesi için kolaylık sağlayacak adımların hızla Meclis'e getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında, ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de erken emeklilik imkanına sahip olacaklar. Bu yeni sistem dört aşamada uygulanacak.

İlk aşamada sigortası olmayan veya çalışma imkanı bulamayan ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik imkanı sağlanacak. İkinci aşamada, çocuk sayısına bağlı olarak anneler erken emeklilik imkanından faydalanabilecekler. Üçüncü aşamada, çalışan annelere yaş şartı ve prim desteğiyle erken emeklilik imkanı sunulacak. Son aşamada ise doğum borçlanmasıyla ilgili düzenlemeler yapılacak.

DEVLET PRİM DESTEĞİ VERİYOR

Sigortası olmayan ve primi bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak ve anneler isteğe bağlı sigorta ile sosyal güvenceye kavuşacaklar. Devlet, ödenecek primlerin üçte birini karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecekler. Ayrıca, emeklilik hakkıyla birlikte sosyal güvence ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı da sağlanacak. Bağ-Kur ve SGK prim eşitliği gerçekleştiğinde kısmi emeklilik şartı da düşürülecek. Çocuk sayısına göre yaş şartı ve prim katkısı sağlanacak olan sistem, ev kadınlarına ve çalışan annelere avantajlar sunacak. Anneler, her yıl primlerine eklenen miktarlarla erken emeklilik hakkı kazanacak ve yaş şartı geriye çekilecek. Çocuk sayısı da bu konuda belirleyici bir faktör olacak.

Ev hanımları için tasarlanan bu yeni sistem, sosyal güvenceye kavuşmalarını ve emeklilik imkanlarını artırmayı hedeflemektedir. Bu müjdelerin Temmuz ayında yasalaşması planlanmaktadır. Ayrıca, asgari ücretliler ve emekliler için de zam öngörülmektedir. AK Parti, düşük maaş alan memurlar ve emekliler için de çalışmalar yapmaktadır. Konuyla ilgili kanun teklifi önümüzdeki hafta gündeme alınacak ve Temmuz ayı içinde yasa teklifi kanunlaşmış olacak.