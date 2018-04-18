Facebook Messenger Neden Açılmıyor? Facebook Messenger Çöktü Mü?

Facebook Messenger'a neden erişim sağlanamıyor? Facebook Messenger çöktü mü? İşte yapılan resmi açıklamalar ve konu hakkında ilk bilgiler.

Adı, ardı ardına skandallarda anılmaya başlayan Facebook, son yıllarda önemli bir değişim içerisine girmeye başladı. Kullanıcı verilerinin çalınmasından sonra, uygulamanın geleceğinin belirsiz bir hale dönüşmesi bir yana, şu an için sistemsel olarak değişikliklere de adım atılmaya başladı. Bu kadar yoğun bir gündemi bulunan uygulamanın, şu sıralar Facebook Messenger uzantısında ise bazı sorunlar yaşanıyor.

Mobil platformların en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Facebook Messenger için yaşanan sorun ise oldukça büyük. Elde edilen bilgilere göre uygulamaya giriş yapılamıyor. Giriş gerçekleştirebilen kullanıcılar ise fotoğraf gönderme ya da mesaj gönderme kısmında sorunlar yaşıyor.

Facebook Messenger Çöktü!

Özellikle giriş ve mesaj gönderme kısmında yaşanan bu sorunların nedeni ise Facebook Messenger’ın çökmesi. Kullanıcılardan ardı ardına gelen şikayet mesajları sonrasında yapılan açıklamaya göre uygulamada şu an için bazı sorunlar yaşanıyor. Avrupa merkez olmak üzere, Güney Amerika ve Japonya gibi bölgelerde yaşandığı belirtilen sorunun çözülmesi için bazı güncellemeler yapıldığını da belirtelim.

Facebook yetkililerine göre sorun kısa süre içerisinde çözülecek. Fakat net bir zaman verilmiş değil. Bu nedenle uygulamaya giriş yapmakta sıkıntı yaşıyorsanız, bir sürre beklemekten başka bir çare yok. Facebook Messenger’ın neden çöktüğü konusunda şimdilik bir açıklama gelmemiş olduğunu da ekleyelim. Muhtemelen sunucu temelli bir sorun yaşanıyor. Açıklamalar geldikçe bilgi vermeye devam edeceğiz.