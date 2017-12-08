Galaxy S9 için Tartışmalara Son Veren Görsel

Galaxy S9 modelleri için yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Galaxy S9 akıllı telefonları için ortaya çıkan son bilgiler neler? İşte yeni görseller!

Samsung, iki gün önce merakla beklenen yeni amiral gemisi hakkında resmi bir açıklama yapmıştı. Samsung tarafından yapılan açıklamada, Galaxy S9 akıllı telefonlarının CES 2018 fuarında duyurulması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilmişti. İddiaları yalanlayan bu açıklamalara rağmen Galaxy S9 akıllı telefonlarıyla ilgili olarak yeni özellik paylaşımları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Galaxy S9 serisinde parmak izi sensörlerinin nerede konumlandırılacağı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti. Şimdi ise bu tartışmalara yeni bir boyut kazandıracak olan görsellerin paylaşıldığını gördük.

Galaxy S9 Parmak İzi Sensörü Nerede Olacak?

Yeni görselin Galaxy S9 telefonlarının içerisinde yer alacak olan sağlık uygulamasına ait olduğu belirtiliyor. Bu görsele göre kalp ritminin ölçülmesi için kullanıcının parmağını nerede tutması gerektiği görülüyor. Görsele göre Galaxy S8 serisinde olduğu gibi kameranın yanında parmak izi sensörleri yok.

Bunun yerine kameranın alt kısmında bir parmak izi sensörü alanının bulunduğu, bu alanın dışında sensörlerin ön kısımda olabileceği konuşulmaya başlandı. Eğer sağlık uygulamasına ait olduğu belirtilen bu görsel gerçekse kesin olan durum, parmak izi sensörlerinin S8 telefonlarında olduğu gibi kameranın hemen yanında olmayacağı. Telefonlar hakkında yeni detayların CES sonrasında ortaya çıkması beklentiler arasında.