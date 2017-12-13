İşte Google 2017 Arama Trendleri

Yıl sonunun gelmesiyle beraber teknoloji dünyasında 2017 yılına ait veriler paylaşılmaya başlandı. Teknoloji markaları ve sosyal medya uygulamaları tarafından açıklanan yıl sonu veriler bir yana, internet devleri de yavaş yavaş 2017 yılı için beklenen açıklamaları yapmaya başladı. İlk olarak YouTube tarafından 2017 yılı için en çok izlenen ve en başarılı videolar yayınlanmıştı. Şimdi ise internet devi Google, 2017 yılı için beklenen arama verilerini açıkladı. Google 2017 en çok arananlar listesinde ise birçok sürpriz sunuluyor. Hemen yeni açıklanan Google 2017 en çok aranan kelimelerden söz edelim.

Google 2017 En Çok Aranan Elektronik Ürünler

iPhone 8

iPhone X

Nintendo Switch

Galaxy S8+

Xbox One X

Nokia 3310

Razer Phone

Oppo F5

OnePlus 5

Nokia 6

Google 2017 En Çok Yapılan Aramalar

Hurricane Irma

iPhone 8

iPhone X

Matt Lauer

Meghan Markle

13 Reasons Why

Tom Petty

Fidget Spinner

Chester Bennington

India National Cricket Team

Google 2017 En Çok Aranan Filmler

IT

Wonder Woman

Beauty and the beast

Logan

Justice League

The Fate of the Furious

Baahubali 2

Dunkirk

La La Land

Thor Ragnorok

Google 2017 Ülkemizde En Çok Yapılan Genel Aramalar

Milli Piyango 2017

Stres çarkı

YSK

E-okul

Referandum sonuçları

Morpa Kampüs

Bayram mesajları

Altın fiyatları

Katar

Arakan

Daha birçok kategoride veriler açıklanmış durumda. Bunun dışında bir de Google tarafından hazırlanan video var. Videoyu da hemen aşağı ekliyoruz.