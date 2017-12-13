İşte Google 2017 Arama Trendleri

Yıl sonunun gelmesiyle beraber teknoloji dünyasında 2017 yılına ait veriler paylaşılmaya başlandı. Teknoloji markaları ve sosyal medya uygulamaları tarafından açıklanan yıl sonu veriler bir yana, internet devleri de yavaş yavaş 2017 yılı için beklenen açıklamaları yapmaya başladı. İlk olarak YouTube tarafından 2017 yılı için en çok izlenen ve en başarılı videolar yayınlanmıştı. Şimdi ise internet devi Google, 2017 yılı için beklenen arama verilerini açıkladı. Google 2017 en çok arananlar listesinde ise birçok sürpriz sunuluyor. Hemen yeni açıklanan Google 2017 en çok aranan kelimelerden söz edelim.
Google 2017 En Çok Aranan Elektronik Ürünler
- iPhone 8
- iPhone X
- Nintendo Switch
- Galaxy S8+
- Xbox One X
- Nokia 3310
- Razer Phone
- Oppo F5
- OnePlus 5
- Nokia 6
Google 2017 En Çok Yapılan Aramalar
- Hurricane Irma
- iPhone 8
- iPhone X
- Matt Lauer
- Meghan Markle
- 13 Reasons Why
- Tom Petty
- Fidget Spinner
- Chester Bennington
- India National Cricket Team
Google 2017 En Çok Aranan Filmler
- IT
- Wonder Woman
- Beauty and the beast
- Logan
- Justice League
- The Fate of the Furious
- Baahubali 2
- Dunkirk
- La La Land
- Thor Ragnorok
Google 2017 Ülkemizde En Çok Yapılan Genel Aramalar
- Milli Piyango 2017
- Stres çarkı
- YSK
- E-okul
- Referandum sonuçları
- Morpa Kampüs
- Bayram mesajları
- Altın fiyatları
- Katar
- Arakan
Daha birçok kategoride veriler açıklanmış durumda. Bunun dışında bir de Google tarafından hazırlanan video var. Videoyu da hemen aşağı ekliyoruz.