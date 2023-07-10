Seçim bitti. Yeni hükümet görevine başladı. Bakanların da koltuklarına oturması ile birlikte seçim vaatleri mecliste bir bir konuşulmaya başlandı. Destek ödemeleri ile alakalı açıklamalar ve onaylar ile alakalı da gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Mahinur Özdemir Göktaş'tan gelecek açıklamalara çevrildi. Devletin dar gelirli vatandaşa ödediği destekler gün gün artmaya devam ederken, özellikle de kadınlara bir çok fırsat sunuluyor. Kadınlara yönelik sosyal yardımlar gün gün artıyor. Yeni bakan yeni müjde başlığı altında kadınlara destek öolarak 1870 TL ödeme startını almış bulunuyor. Merakla araştırılan kadınlara yeni destek ödemeleri ile alakalı olarak başvuru şartları ve detayları araştırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yeni destek paketinde belirlenen şartlara uyan kadınlara 1870 TL destek ödemesi düzenli olarak yapılıyor. Eşini kaybeden ya da ebeveynini kaybeden kadınlara özel olarak sunulan destek paketinde, dar gelirli konumuna düşen kadına düzenli destek sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteklerini özellikle de son senelerde ev hanımlarına ve çocuklara göre şekillendirmeye başlamış bulunmaktadır. İş hayatında yer almayan ve eşini ya da aynı hanede yaşayan babasını kaybetmiş olan kadına devlet bir çok destek sunarken bunlardan biri de 1870 TL destek ödemesi olarak karşımıza çıkıyor.

Kadına dul maaşı ne kadar ödeniyor

Devlet tarafından onaylanan yasalara göre son maaşın yüzde 75 oranı eşe, eş çalışıyorsa yüzde 50 oranı eşe veriliyor. İkiden fazla yetim çocuk varsa yüzde 50 oranı eşe, çocuklara da yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor. Ocak ayı öncesinde 5.500 TL olan asgari ücret zam sonrasında 8.506 TL'ye çıkartılmaıştı. Bu zam sonrasında bir çok destek ödemesi de zamlanmıştı. Ocak ayı zammı ile bu ödemelere 1.870 TL eklenerek hak sahibine dağıtılmaya başlandı. Temmuz ayı itibari ile asgari ücrete yapılan zam sonrasında kadınlara sunulan bu destek ödemelerine bir zam daha yapıldı.

Dul Maaşı ve Yetim Maaşı Ödemeleri Devam Ediyor

Dul ve Yetim maaşı adı altında ödenen destek ödemeleri için kadınlar başvuru şartlarını merakla araştırıyor. Eşini kaybedip dul kalmış kadına dul aylığı ödenirken, kız çocuğunun olması durumunda bu destek yüzdekik dilimle paylaştırılıyor.

Erkek çocuklar 18 yaşına kadar ya da eğitimi devam ediyorsa 20 yaşına kadar, üniversite öğrencisi erkek çocuklar da 25 yaşına kadar devlet desteğinden faydalanırken, kız çocuk ise evlenene kadar nu destek ödemesini alabiliyor. Eşinden ayrılan kadınlar da babasından yetim maaşı almaya hak kazanabiliyor