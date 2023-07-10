İlk olarak 2 sene önce Kanal D'de yayınlanan Aşkın Tarifi adlı dizide partneri Serra Arıtürk ile videoları ortaya çıkan ve ihanet haberlerinin yayıldığı Kadir Doğulu kısa süre önce de bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Ancak tüm bu haberlere rağmen Neslihan Atagül boşanmamış aksine aşk dolu pozlar vermişti.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden 7. evlilik yıl dönümlerini de romantik bir pozla kutladı. Çift birbirlerine aşk dolu sözcükler yazarken şoke eden bir iahnet iddiası daha ortaya atıldı. Neslihan Atagül bugüne kadar tüm aldatma görüntülerini yalanlamış ve kocasının yanında olduğunu söylemişti. Bu durum Atagül'ün hayranları tarafından oldukça eleştirilmişti.

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile çektirdiği pozunu paylaşıp "Uğurlu 7. Gün gibi. Gece gibi. Nefes gibi. Su gibi. Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim" notunu düştü. Neslihan Atagül ise Kadir Doğulu ile olan pozuna "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" notunu yazdı.

"ODTÜ MİMARLIK'TA OKUYAN ARKADAŞIMIZ"

Bu paylaşımın ardından Twitter'da bir hesap Neslihan Atagül'ün "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" haberini alıntıladı ve "bi de odtu mimarliktaki arkadasimiza" diye yazdı. Bunun üzerine pek çok kişi çift hakkında "Resmen açık ilişki yaşıyorlar, Neslihan bu kadar da onursuz olamaz" yorumlarında bulundu.

Bu tweet sonrası gözler Odtü Mimarlık bölümünde okuyan genç kızı aradı. Kızın kim olduğu merakla araştırılmaya başlandı.