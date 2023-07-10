Emekliye geçtiğimiz gün zam oranları açıklaması yapılmıştı. Yüzde 19 enflasyon rakamına eklenen ek zam ile birlikte emekli maaşı zammı yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Uzmanların hiç bir hesabı tutmadı. Geçtiğimiz günlerde açıklaması yapılan emekliye refah payı ile alakalı gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Öte yandan 4.000 TL maaş zammı olması da söz konusu. Emeklilere uygulanacak olan seyyanen zam ile alakalı Pazartesi günü itibari ile yeni gelişmeler yaşanacak. Emekli maaşları artacak. Nasıl mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde onayını verdiği emekli maaş zammı 16 milyon emeklinin hoşuna gitmedi. En az yüzde 35 zam uygulanması bekleniyordu. Bununla birlikte emekli maaşında 5 haneli rakamlar konuşuluyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında emekli zammı yüzde 25 olarak açıklanmıştı.

Kamu işçisine uyglanan yüzde 45 zam,Memura yüzde 17.55 artı 8 bin tl seyyanen zam, öncesinde yüzde 34 asgari ücret zammının yanında emekli de seyyanen ödeme bekliyor. Emekli maaşlarında seyyanen artış olacak mı? Seçim öncesi zamlanan 7500 TL altında maaş alan emeklinin cebine artı para olarak hiç girmeyecek olması, bu zorluklarla cebelleşen emekliye yüzde 25 zam yapılması pek de hoşa gitmedi. Bu durumun farkında olan hükümet 4.000 TL seyyanen zam açıklaması yaptığı sosyal medyanın gündeminde.

TÜED Emekliye Zam Dedi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklinin arkasında durarak Cumhurbaşkanlığına yazdığı dilekçeyi sundu. Ergün açıklamasında "Yıllardır gündemde tuttuğumuz taleplerimiz arasında yer alan; 2000 öncesi SSK emeklilerimizin intibak talebine, bayram ikramiyesine, KEY ödemelerine, 65 yaş ve üzeri ücretsiz ve indirimle seyahate, EYT'lilerin emeklilik hakkına kavuşmasına, evi olmayan emeklilerin konut meselesine olan desteğinize, sağlıkta yaşadığımız sorunların çözümü için çabalarınıza, ek ödemelere, banka kuyruklarına ve banka promosyonlarına getirdiğiniz çözümler için şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak bütün bu samimi gayretlere rağmen, bugün gelinen noktada emeklilerimizin yaklaşık 10 milyonu, 7 bin 500 lirayı bulan en düşük emekli ödemesi ile yaşam mücadelesi vermektedir.

Lakin aynı marketten aynı ekmeği aynı fiyatı ödeyerek alan ve 7 bin 500 lira ile geçinmek durumunda kalan emeklilerimizin ne yazık ki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkânı kalmamıştır. TBMM'de görüşülen kanun tasarısına eklenen ve emeklilere yüzde 25 zam öngören teklif, hayatlarını bu memleketin imar ve inşası için harcamış ve yıllarca prim ödeyerek kutsal hak olarak tanımladığımız, emekliliğe erişen topluluğumuzda büyük bir hüsranla karşılanmıştır." dedi.

Emekli Seyyanen Artış Onayı Bekleniyor

Emekli maaşına uygulanması gerekliliği ve bununda araaki farkı kapatmak adına 4.000 TL olarak zamlanması gerekliliği açıklaması sonrasında, gözler Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Eğer ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması durumunda emekliye yüzde 25 artı 4.000 TL seyyanen zam uygulanacak.

Tasarı olarak ek 4.000 Tl seyyanen zam hakkı kazanması gerekliliğini savunan Ergün'in sunduğu tasarının meclise girmesi planlanıyor.