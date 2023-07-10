Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlar için çeşitli yardım programları sunmaktadır. Bu programlar arasında yer alan Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı ile kadınlara konut desteği sağlanmaktadır. Bu destek programının şartları ve başvuru detayları açıklanmıştır.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR ALABİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğu bulunan kadınlara yönelik olarak konut destek programını duyurdu. Bu program kapsamında ev almak veya konut yaptırmak isteyen kadınlara 500 bin TL nakit destek sağlanacak. Eşi vefat etmiş kadınlara barınma konusunda destek olunacak ve detaylar açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu bu destek programından yararlanmak isteyen kadınlar, eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğu bulunanlar başvuruda bulunabilecektir. Program çerçevesinde, ülke genelinde 2023 adet konut yapımını amaçlayan bir konut destek programı oluşturulmuştur. Programa başvurular, ilgili ilçelerde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılmalıdır. Başvurular kimlik belgesi ile gerçekleştirilecektir. Bu destek programı kapsamında, şartları sağlayan kişilere hane başına 500 bin TL destek ödemesi yapılacaktır.

TEK SEFERE MAHSUS YAPILACAK

Ödemeler ev alımlarında tek seferde yapılacakken, ev yapımlarında üç dilim halinde gerçekleştirilecektir. Başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kimlik belgesi ile yapılması gerekmektedir. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik bu destek programı ile ilgili daha fazla bilgi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu destek programı, ihtiyaç sahibi kadınlara konut edinmeleri için önemli bir destek sunmaktadır.