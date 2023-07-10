Henüz 18 yaşında Real Madrid'e transfer olan Fenerbahçe'li Arda Güler, Galatasaray Kadın Basketbol takımından Duru Nayman ile yeni bir aşka adım attı.

Duru Nayman kimdir? Duru Nayman nereli? Duru Nayman kaç yaşında? Duru Nayman ne mezunu?

Arda Güler'in Duru Nayman ile sevgili olması ardından Duru Nayman kimdir merak edildi.

Duru Nayman kimdir?

Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numarayı giymektedir. Guard olarak oynayan Duru Nayman, Arda Güler ile görüntülendi. 2005 doğumlu olan Duru Nayman, Arda Güler gibi 18 yaşındadır.

Galatasaray kadın basketbol altyapıda oynayan Duru Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de oynamıştır.