ABD'de sonucu merakla beklenen dava sonuçlandı. Ripple davayı kazandı. XRP'de beklenen yükseliş başladı. Bitcoin piyasasında XRP için pozitif yönlü eğilim başlıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple'ın kripto para birimi XRP için açtığı dava sonuçlandı. Davayı Ripple kazandı. Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölge Mahkemesi, Ripple'ın kripto para birimi XRP'yi borsalarda satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediğini duyurdu.

2020 yılında başlayan davada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple Labs'a, 2012 yılında piyasaya sürdüğü XRP'yi satarak, 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmekle suçlayarak dava açmıştı. Davada Ripple'ın savunması ise XRP'nin menkul kıymet olmadığını yönündeydi. Ve dava dün Ripple lehine sonuçlandı.

Şimdi kripto para piyasasında XRP'nin beklenen pozitif yönlü hareketinin gerçekleşmesi bekleniyor. XRP balinaları bugüne kadar yatırımlar yaparak piyasayı canlandırmaya çalışmıştı ancak dava nedeniyle XRP'de beklenen pozitif yönlü dalgalanma yaşanmamıştı.