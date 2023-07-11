BİM aktüel kataloğu her hafta Cuma günleri sayfa sayfa indirimleri ile müşterisinin karşısına çıkarken, diğer taraftan Salı günleri de farklı kategori indirimlerini raflara koymakta. BİM 11 Temmuz sabahı saat 09,00'da başlayacak indirimleri ile adından bahsettireceğe benziyor. BİM Salı'dan Cuma'ya sloganıyla bir çok üründe yüzde 40'a varan indirimlerini sunuyor. BİM Salı indirimleri mutfakları doldururken, diğer taraftan da kadınların bakım gereksinimlerine karşılık verecek. Süt ve Süt ürünleri ile birlikte kişisel bakım ile temizlik ürünleri Salı sabahı raflardaki yerini alacak. Hijyen takıntısı olan kadınlar için de hijyen ürünleri sanahın ilk ışıklarında müşterisini bekleyecek.

BİM 11 Temmuz Salı Aktüel Kataloğu

Geçtiğimiz seneye kadar her Cuma'yı indirim günü ilan eden Bim mağazaları, bir süredir Salı günleri de aktüel ürünler listesi ile küçük bir indirim sunuyor. Gerek sadede Bim de bulunan markaların ucuzluğu, gerekse de her markette bulunan markaların kampanyalı hali ile müşterinin cebini rahatlatan BİM'de bu hafta yer alan ürünler 2 sayfa olarak görücüye çıktı.

Hayat pahalılığının hat safhada yaşandığı günümüzde vatandaş indirimli ürünler ile aynı fiyata daha fazla ürünü hanesine getirmek istemekte ve hal bu iken devreye marketlerin indirimleri girmekte. Gerek stoklarını doldurmak gerekse de biten ürünlerini tamamlamak adına market indirimleri takip ediliyor. BİM, Şok, A101 gibi zincir marketlerde müşteri sayısını arttırma adına harekete geçip bir çok üründe indirimlerini sunuyor.

Bim Salı İndirimleri

Bim'de 11 Temmuz Salı sabahı satışa sunulacak olan indirimli ürünler şu şekilde;

Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g - 155 TL

Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g - 155 TL

İçim Labne 400 g - 39,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg - 95 TL

Tukaş Bezelye Konservesi 830 g - 24,50 TL

Şitoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 1 kg - 39,75 TL

Tat Ketçap Mayonez Seti 44,50 TL

Mezzet Meze Çeşitleri 14,50 TL

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler - 192,50 TL

Alo Toz Deterjan 8 kg - 169 TL

Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinası Tableti 75'li - 269 TL

Comfort Family Kaşkorse Atlet Kadın - 49,50 TL

Tenis Çorabı 5'li - 45,90 TL

Sleepy Islak Havlu - 16,50 TL

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu - 39,50 TL