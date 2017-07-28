Samsung Galaxy S8 Active Özellikleri Belli Oldu

Galaxy S8 Active akıllı telefonlarının görselleri ortaya çıktı. Bu kez Galaxy S8 Active modelinin tüm bilgileri paylaşıldı. İşte detaylar!

Akıllı telefon modelleri içerisine en sağlam olmasının yanında en güçlü seriler olarak piyasaya çıkış yapması beklenen Galaxy S8 Active modeli hakkında sonunda en net bilgiler geldi. Paylaşılan yeni görsellerle beraber telefonların merakla beklenen özellikleri konusunda da ilk bilgileri elde etmiş olduk. Muhtemelen tanıtım için hazırlandığı düşünülen posterlere göre bakacak olursak, Galaxy S8 Active modelinin nasıl özellikleri olacağına bakalım.

İddialara Göre Galaxy S8 Active Ekran Sistemi

Paylaşılan görsellere göre Galaxy S8 Active akıllı telefonlarının ekran kısmında 5.8 inç tercihi yapılacak. Bu iddialarda yer alan bilgilere bakacak olursak ekran kavisli değil düz bir panel olacak. Yine Super AMOLED tercihi yapılacağı görülen ekran kısmında, 2960 X 1440 piksel çözünürlüğünün kullanıldığı görülüyor. Ayrıca sağlamlık konusunda da Gorilla Glass 5 dışında ekstra bir çözüm var mı? Bilemiyoruz.

İddialara Göre Galaxy S8 Active Teknik Özellikler

Görsellerde yer alan bilgilere bakacak olursak Galaxy S8 modelinin teknik özelliklerinden pek fazla ödün verilmeyecek. Galaxy S8 Active modelinin içerisinde Snapdragon 835 serisi işlemcilere ve 4 GB RAM bellek miktarına yer verilecek. 64 GB depolama alanı da standart gibi gözüküyor.

Bunun yanı sıra kamera kısmında da 12 MP arka ve 8 MP ön kamera tercihini göreceğiz. Tam 4.000 mAh değerinde bataryayla öne çıkacak olan modelin, suya, toza, düşmeye, fiziksel etkilere, çizilmeye, aşırı sıcak ve soğuğa da dayanıklı olması bekleniyor. Bunların dışında Galaxy S8 Active fiyatı ve tüm detaylarının da kısa süre sonra yapılacak tanıtımla ortaya çıkması bekleniyor. Hatta yeni modelin Note 8 etkinliğinde tanıtıldığını bile görebiliriz.

Not: Şimdilik bu bilgiler Samsung tarafından doğrulanmadı. Paylaşılan görselleri de Samsung doğrulamış değil. Bu yüzden iddia olarak değerlendirilmekte.