Samsung’un kısa süre önce piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus akıllı telefonlarının satışı bir hayli yüksek devam ediyor. Samsung’un yeni amiral gemisinin birçok amiral gemisi akıllı telefon modelinden daha fazla sattığını ve markanın gelirlerini de bir hayli arttırdığını biliyoruz.

Sürekli olarak artan satış rakamlarıyla beraber markanın yeni güncellemeler içinde çalışmalarına başladığı bilgisi geliyor. Tabii ki mevcut en güncel amiral gemisi serisi olduğu için Android O işletim sistemi güncellemesi de dahil olmak üzere, markanın bu seriye her güncellemeyi vermesi beklenmiyor. Fakat Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinin güncellemeleri için kedin bir tarih bir türlü verilemiyor. Bu noktada ise son bilgilere bakacak olursak, serinin Android Nougat 7.1 sürümü için hazırlıkları başladı.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Android Nougat 7.1 Ne Zaman Gelecek?

Elde edilen bilgilere göre yeni modellerin güncellemesi için Samsung çoktan harekete geçti. Son olarak Vodafone tarafından paylaşılan, hatta dahil telefon serileri güncelleme listesinde Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Android Nougat 7.1 güncellemesi görüldü.

Bu adımla beraber geleceğine kesin gözüyle bakılan güncellemenin yayınlanması için çok kısa bir süre kaldığı da öğrenilmiş oldu. Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus yeni güncellemesinin ise içerisinde son güvenlik yamalarıyla beraber yayınlandığını da belirtelim.