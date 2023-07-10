Emekli maaşlarına yapılan ara zam oranıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77, memur emeklilerine ise yüzde 17.55 zam yapılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonucunda memur emeklilerinin zam oranı yüzde 25'e tamamlanarak maaşları artırıldı.

KÖK AYLIKLARA YENİ DÜZENLEME

Bu zam düzenlemesiyle birlikte örneğin 7 bin 550 lira olan bir emekli aylığı 9 bin 437 liraya, 8 bin lira olan bir aylık ise 10 bin liraya çıkarıldı. Zam oranının emeklilerin kök aylıklarına uygulanacağı belirtildi. Ancak kök aylığı 6 bin lira ve altında olan emeklilerin aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edeceği ifade edildi.

Zamlı aylıklar Temmuz ayı içerisinde ödenecek. Memur emeklileri 15 Temmuz tarihinde zam yapılmış aylıklarını alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 17 Temmuz ile 28 Temmuz arasında ödemelerini alacaklar.

YENİ ZAM ORANLARI SONRASI MAAŞLAR

Yeni zam oranlarıyla birlikte memur emeklilerinin maaşları aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde olacak:

En düşük memur emekli aylığı 7.902/9.877 lira olacak.

Müsteşar (1/1) aylığı 28.729/35.911 lira olacak.

Genel müdür (1/1) aylığı 25.427/31.784 lira olacak.

Profesör (1/4) aylığı 20.542/28.350 lira olacak.

Şube müdürü (lisans 1/4) aylığı 9.978/14.810 lira olacak.

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) aylığı 16.753/20.871 lira olacak.

Pratisyen hekim (1/4) aylığı 17.488/25.906 lira olacak.

Memur (lisans 1/4) aylığı 7.812/12.062 lira olacak.

Öğretmen (1/4) aylığı 11.833/14.810 lira olacak.

Başkomiser (1/4) aylığı 12.151/15.189 lira olacak.

Polis memuru (1/4) aylığı 11.833/14.935 lira olacak.

Mühendis (1/4) aylığı 11.848/14.810 lira olacak.

Hemşire (1/4) aylığı 11.833/14.810 lira olacak.

Teknisyen (lise) aylığı 8.506/10.633 lira olacak.

İmam/hatip aylığı 11.833/14.810 lira olacak.

Avukat (1/4) aylığı 11.848/14.810 lira olacak.

EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN HESAPLANDI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise mevcut ve zamlı aylık rakamları şu şekildedir:

7.500 lira olan aylık 9.375 lira olacak.

7.550 lira olan aylık 9.437 lira olacak.

7.600 lira olan aylık 9.500 lira olacak.

7.650 lira olan aylık 9.562 lira olacak.

7.700 lira olan aylık 9.625 lira olacak.

7.800 lira olan aylık 9.750 lira olacak.

7.850 lira olan aylık 9.812 lira olacak.

7.900 lira olan aylık 9.875 lira olacak.

7.950 lira olan aylık 9.938 lira olacak.

8.000 lira olan aylık 10.000 lira olacak.

8.100 lira olan aylık 10.125 lira olacak.

8.200 lira olan aylık 10.250 lira olacak.

8.250 lira olan aylık 10.312 lira olacak.

8.300 lira olan aylık 10.375 lira olacak.

8.400 lira olan aylık 10.500 lira olacak.

9.000 lira olan aylık 11.250 lira olacak.

9.500 lira olan aylık 11.875 lira olacak.

10.000 lira olan aylık 12.500 lira olacak.