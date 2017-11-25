Snapchat Yeni Reklam Modeline Geçiyor

Facebook ve Instagram’ın ataklarından sonra epey bir geri planda kalamaya başlayan Snapchat, kullanıcı kayıpları yaşamasa da aktiflik konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Kullanıcıların Instagram’ı daha fazla tercih etmesi sonrasında, başta etiket düzenlemeleri olmak üzere önemli değişikler gösteren uygulamanın, şimdi ise reklam sisteminin değiştirileceği açıklandı. Üstelik yeni reklam düzeninde uygulamaya ilginin de artması bekleniyor. Sadece kazanç konusunda daha iyi bir Snapchat deneyimi değil, aktiflik oranında da artış yaşanması bekleniyor. Yeni Snapchat reklam modelinden söz edelim.

Snapchat Reklam Modeli Nasıl Değişiyor?

Yeni reklam modelinde doğrudan hikayeler özelliğinden yararlanılması sağlanacak. Eski sistemde genelde hikayeler paylaşımlarının sonunda ya da başında tek bir reklam bölümü yer alıyordu. Snapchat yeni reklam sisteminde ise hikayeler modelini tamamen uygulayacak. Tanıtıcı hikayeler olarak gösterilecek olan bu yeni özellik sayesinde, reklamlardan özel olarak hazırlanılmış olan hikayeler görüntülenecek.

Tek yeni sistemde bu olmayacak. Hikayeler reklamlarının dışında Artırılmış gerçeklik sisteminin de Snapchat reklamlarına dahil edilmesi bekleniyor. Bunu BMW’nin yeni reklam modeliyle açıklayalım. Araç devinin Snapchat üzerinden verdiği reklamda, BMW’nin aracı içerisinde gezinme özelliğine sahip oluyorsunuz.

Yani aracı her yönden izleyebiliyor ve renkleri değiştirebiliyorsunuz. Snapchat reklam sisteminde bu durum her ürün için geçerli olacak. Sistemin işleyişi konusunda bilgileri paylaşmaya devam edeceği belirtilen Snapchat uygulamasının, yeni reklam modelinin şimdiden kullanıma girdiğini de belirtelim.