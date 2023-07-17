Nisan ayında EYT'den emekli olanlar promosyon güncellemelerini arşa çıkarmıştı. Bankalar emekli kapma yarışında en fazla rakamı verirken, emekli de kendi refahına uygun olan banka ile 3 yıl kalma imzası attı. En düşük emekli maaşının da 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılması sonrasında emekli promosyon aralığında güncellemeler oldu. Maaşı yükselen emekli bu kapsamda bir üst kademedeki emekli promosyonu almaya başladı. Emekliye yapılan Temmuz zammında da aynı durum söz konusu. Emekli yüzde 25 zam, yarın itibari ile ödenmeye başlayacak. Bununla birlikte zamlı maaş alacak olan emekli, ne kadar alacağını da e devlet üzerinden hesaplayacak. Zamlı ödemelerde gözler tekrardan promosyon ödemelerine çevrilmiş bulunmaktayken, bir üst aralığa çıkan emekli ise yaklaşık artı 1500 TL promosyon ödemesi alacak.

Emekli maaş zammı, emekli promosyon ödemelerini de etkiledi. Bu durumda emeklinin promosyon aralığında da artışlar yaşandı. Milyonlarca emekli promosyon imzası atmak için Temmuz zammını beklemekteydi. Bir üst aralıktan emekli maaşı alan emekli 1500 TL fazla ödeme almaya hak kazanıyor. Bu durum 5 milyon kadar emekliyi ilgilendirmiyor. Kök maaş üzerinden uygulanacak olan zam, Temmuz ayında 7500 TL maaş alan emekliyi kapsamıyor.

Emekli maaşını zamlı alacak olan emekli Temmuz zammında büyük bir hüsran yaşadı. Öyle ki yüzde 25 zam sonrası bir üst aralığa çıkma hakkı çoğu kişiye ulaşamadı. Yeni rakamla birlikte en düşük emekli aylığının Aralık 2022'ye göre yüzde 114 arttığını belirten Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, "Bankalar da kesenin ağzını açmalı. Banka promosyonu bu oranda artırılmalı" dedi.

Emekli Promosyonu Güncellemeleri

Maaşı 7500 TL altındayken 3500 TL emekli promosyonu ödemesi alırken, maaşların 7500 TL2ye sabitlenmesi sonrasında bu ödemeleri 4500 TL olarak aldı. Seçtiği bankaya göre değişiklik gösteren ödemeler için emekli banka banka dolaşmaya başladı. Ancak emekli maaş zammı bu aralığın değişmesine engel oldu. Yani emekli maaş zammında yüzde 25 zam alan emeklinin yarısından çoğu emekli promosyonunda bir üst aralığa çıkamadı. Ancak maaşının hesabını yapan kimi emeklinin ise beklediğine değdi ve emekli bir üst aralığı çıkması ile birlikte 1500-3000 TL aralığında artı promosyon ödemesi aldı.

Emekli Başvurmalı

Emekli başvurması sonrasında emekli promosyonu alabiliyor. Aralığa göre maaşı yükselen emekli, bir üst aralığa çıkmaya hak kazanmış ise maaşını aldığı bankasına gidip el ödeme talep edebilir ya da yeni bankalar ile görüşme sürecine gidebilir

Bankaların Emekli Promosyonları

VAKIFBANK: 3.500-7.499 TL arası: 3.500 TL 7.500-10.000 TL arası: 4.500 TL

YAPI KREDİ: 3.500-7.499 TL arası: 5.250 TL 7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL

ZİRAAT BANKASI: 3.500-7.500 TL arası: 3.500 TL 7.500-10.000 TL arası: 4.500 TL

QNB FİNANSBANK: 3.500-7.499 TL arası: 5.600 TL 7.500-9.999 TL arası: 7.200 TL

TÜRKİYE FİNANS: 3.500-7.499 TL arası: 3.500 TL 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL 2 otomatik fatura talimatı verenlere ödenen para da ilk maaş aralığında 1.000 lira iken, üst aralıkta 1.500 lira oluyor.

ING: 3.500-7.500 TL arası: 5.950 TL 7.500-10.000 TL arası: 7.650 TL

İŞ BANKASI: 3.500-7.499 TL arası: 5.250 TL 7.500-9.999 TL arası: 6.750 TL

GARANTİ BBVA: 3.500-7.500 TL arası: 5.250 TL 7.500-10.000 TL arası: 6.750 TL

HALKBANK: 3.500-7.499 TL arası: 3.500 TL 7.500-9.999 TL arası: 4.500 TL