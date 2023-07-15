Milyonlarca emekli için 5 Temmuz günü karar günüydü. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları 19'un üzerinde gelirken, yüzde 25 zam onayı için hükümet toplandı. Enflasyon oranlarının açıklandığı gün memur maaşı ile birlikte emekli maaş zammı konusunda açıklama yapıldı. Memura enflasyon artı seyyanen zam onaylanırken, emekliye yüzde 25 zam yapıldı. Milyonlarca emekli yüzde 25 zamma ek olarak seyyanen artışı beklerken, bugün gelen son dakika haberlerine göre ise emekli maaşı kesinleşti. Yüzde 25 meclis onayı aldı. Ve emekli maaşları ne zaman zamlı yatacak sorusunun yanıtı ile de alakalı gelişmeler yaşandı.

Yüzde 25 Zam Onay Aldı

Emekliye yapılan yüzde 25 zam onay alırken, TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekli aylıklarına yapılmak istenen zamma ilişkin götürülen teklif kabul edildi. SSK Bağkur emekli maaşlarını ilgilendiren 18. madde değiştirilmeden emekli aylığı zammı böylece onay almış oldu. Emekliye yapılan zammı yüzde 25 olarak kabul edilmesi sonrasında maaşların bu ay hesaplara yatacağı bildirilirken, bu zamların da kök maaşlara uygulanacağı belirtildi.

Ancak Devlet Bahçeli geçtiğimiz gün verdiği teklifte emekliye zam konusunda gelişmeler ortaya çıktı. Bununla birlikte emekliye seyyanen zam kapısı aralandı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan bu öneri için Erdoğan'ın herhangi bir yorum yapmaması, devlet kapılarını emekliye seyyanen zam için açtı dedirtti.

Bu Ay Hesaplara Yatacak

Zamlı maaşların bu ay ödemelere yatıp yatmayacağı konusunda gelişmeler yakından takip edilirken, TBMM'de onay alan diğer bir konu da maaşların yatacağı tarih oldu. Tahsis numarasına göre yapılan ödemeler kapsamında bu ay emekli zamlı olarak ödeme alacak.

Bu Zam Tüm Emeklilere Uygulanacak

Emekli maaş zammı kök maaşa yapılacak. Bu kapsamda 6 bin TL altında maaş alan emekliye zamlı ödeme yapılsa da bu zam yine 7.500 TL'ye tekabül edeceği için zamma yansımayacak. Uzmanlar bu kapsamda hesaplamalarına ve değerlendirmelerine devam etmekte. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin yaptığı açıklama ile gündeme çıkmış bulunmakta. Zengin Yaptığı açıklamasında; "Temmuz ayında emekli olacaklar ve sonrasında emekli olacaklar da emeklilere verilen bu ilave artıştan her türlü yararlanacaklar. EYT'liler kapsam dışında diye bir düşünce doğru değil. Sonuç olarak gerek EYT kapsamında emekli olanlar gerek EYT kapsamında olmayıp normal emekli olanlar maaş artışına dahil." dedi.

Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak

Emekli maaşları zamlı ödemesi bu ay yapılacağı açıklandı. Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yapılmaktadır. Tahsis numarası sonuna göre emekli 18-27 Temmuz aralığında maaş almaktadır.