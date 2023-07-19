Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nakit destek fırsatlarına yeni dönemde de devam ediyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi her haneye bakanlığın sunduğu özel fırsatlar var. Bunlardan biri de 4000 TL’yi bulan aile destek ödemesi. Özellikle son 1 yıldır ihtiyaç sahibi hanelere adeta bir gelir kaynağı olan aile destek paketinin hem süresi uzadı hem de ödemelere zam yapıldı. Milyonlarca hanenin yararlandığı ödemeler temmuz ayında zamlı yatacak. TC kimlik no ile yapılacak olan başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Aile destek ödemeleri Temmuz ayı detayları haberimizde…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere sunulan destekler devam ediyor. Temmuz ayağı aile destek ödemeleri ile ilgili de aile Bakanlığından önemli bir açıklama yapıldı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi haneler için bakanlık destek paketi süresini uzattı 12 ay boyunca daha destek ödemesi verilecek. İşte yeni zamlı sosyal yardımlar ve ASHB’den son dakika açıklamaları…

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE DEV ZAM

Temmuz 2023 itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemelerinde zam yapıldığı belirtilmiştir. Memur maaş katsayısına göre yapılan bu artışlarla birlikte farklı destek ödemelerinin tutarları şu şekilde değişmiştir:

Yaşlı Aylığı: 1.997 TL'den 2.348 TL'ye yükselmiştir.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı: 1.594 TL'den 1.874 TL'ye yükselmiştir.

Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı: 2.392 TL'den 2.811 TL'ye yükselmiştir.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı: 1.594 TL'den 1.874 TL'ye yükselmiştir.

Hafif silikozis aylığı: 3.445 TL'den 4.050 TL'ye yükselmiştir.

Orta silikozis aylığı: 3.938 TL'den 4.629 TL'ye yükselmiştir.

Ağır silikozis aylığı: 4.388 TL'den 5.158 TL'ye yükselmiştir.

Bu artışlar, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak ve destek ödemeleri artışlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Memurların maaş zammı ve emekli maaşlarındaki artışlar sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yapılan düzenlemelerle vatandaşların mali durumlarına destek olunmaya çalışılmaktadır.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Bakanlığı Temmuz ayı sosyal yardım ödemelerinin tarihleri de merak ediliyor. Bakanlık merakla beklenen ödeme tarihlerini de açıkladı. 15 Temmuz itibariyle bakanlıktan sağlanan sosyal yardım ödemeleri başladı. TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler devam ediyor.