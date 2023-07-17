Milyonlarca SSK ve bağ kurulunun ne zaman emekli olur onu sorusuna aradığı yanıt Nihayet geldi. EYT yasası sonrası yeni bir düzenleme daha yapıldı. Milyonlara erken emeklilik fırsatı doğdu. 3600 günle 50 yaş altı erken emeklilik TBMM’den geçti. Erken emeklilik fırsatı bekleyenlerin başına talih kuşu kondu. Peki, Kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik şartları neler?

Sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş emekli olmak için en önemli şartlar arasında bulunuyor. EYT yasasının çıkması ile birlikte Milyonlarca kişi için erken emeklilik kapısı aralanmıştı. Erken emeklilik hayali kuranlara yeni müjdeler de gelmeye devam ediyor. TBMM'ye sunulan yeni düzenleme ile birlikte yeni erken emeklilik fırsatları yolda. Milyonlarca kişi için erken emeklilik kapısı sonuna kadar aralanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile birlikte artık daha kolay ve erken emekli olmak Mümkün olacak. TBMM'ye sunulan yeni yasaya göre çok sayıda vatandaş dilekçe vererek erken emeklilik hakkını elde edecek.

YENİ ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara birçok vaatte bulunmuştu. Bu vaatler arasında öne çıkanlardan biri de erken emeklilik fırsatı getirecek olan emeklilik reformu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine seçim sonrasında düğmeye basıldı. Milyonlara erken emeklilik fırsatı da böylece ortaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülen ortak çalışmalar doğrultusunda milyonlarca vatandaşa emeklilik kapısı ardına kadar aralanacak nokta Çünkü yeni düzenleme ile birlikte emeklilikte yaş ve prim indirimi geliyor. Bu sayede vatandaşlar dilekçe vererek erken emekli olma şansına sahip olacak. Özellikle prim eksiği sebebiyle EYT'den faydalanamayan milyonlarca bağ-kurlu için emeklilik yolu açılmış olacak.

DÜZENLEME YENİ DÖNEMDE TBMM'YE GELİYOR

Emeklilikte prime takılanlar, staj ve çıraklık mağdurları 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanlar için erken emeklilik imkanı sağlayacak olan yeni düzenleme Yeni dönemde TBMM gündemine gelecek nokta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı büyük emeklilik reformu konusunda sonra tuşları yapıyor. Düzenlemenin tamamlanması ile birlikte erken emeklilik hayata geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir reform olarak duyurduğu yeni emeklilik reformu başta EYT'yi kaçıran vatandaşlar olmak üzere milyonlarca vatandaşa emeklilik yolunu açmış olacak. Düzenlemenin mecliste kabul edilmesinin hemen ardından resmi gazetede de yayımlanması ile birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik için SGK'ya dilekçe verme şansına sahip olacak.