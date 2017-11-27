YouTube iOS Sürümünün Sorununu Çözen Güncelleme Geldi

iPhone 8 ve iPhone X akıllı telefonlarında yaşanan en büyük sorun pil tüketim sorunu olmuştu. iOS 11 ile yeni telefonların yeteri kadar uyum kuramaması nedeniyle telefonların pil tüketiminin bir hayli arttığı belirtilmişti. Yeni yayınlanan güncellemelerle beraber pil konusunda optimizasyonlar yapılsa da hala bazı uygulamalar için sorun devam ediyordu. Bu uygulamalardan birisi de YouTube uygulaması oldu.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan pil tüketim testlerine göre YouTube uygulamasının iOS cihazlarında %66 gibi bir pil tüketim değerine sahip olduğu görüldü. Sadece boşta durduğu dönemde bile pil tüketiminin %50’nin üzerinde olduğu belirtilen uygulamanın bu sorunu için ise yeni bir güncelleme yayınlandı.

YouTube Güncelleme Aldı!

Hafta başında yayınlanan güncellemeyle beraber YouTube iOS uygulamasında yaşanan bu sorun kısmen de olsa giderildi. Güncelleme sonrasında genel hata iyileştirmeleri bir yana, YouTube iOS pil tüketiminin düzenlendiği açıklandı. Pil optimizasyonunun en çok etki ettiği model ise iPhone X modeli oldu. Son güncellemenin ardından iPhone X akıllı telefonlarında YouTube, çok daha az pil tüketimi yapıyor.

Sistem boşta durumunda pil tüketiminin %20 seviyelerine kadar düştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Son testlerle beraber sürekli kullanımda da 30 dakikalık bir fark oluştuğu belirtiliyor. Güncellemenin eski iPhone modelleri içinde belli başlı düzenlemeleri getirdiğini görüyoruz. Özellikle pil düzenlemesinin eski seriler içinde geçerli olduğunu görüyoruz.